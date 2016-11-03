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ЗСУ не можуть розвести сили біля Станиці Луганської через обстріли бойовиків — штаб

ЗСУ не можуть розвести сили біля Станиці Луганської через обстріли бойовиків — штаб

Київ • УНН

 • 6994 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Збройні Сили України готові до розведення сил в зоні проведення АТО, однак бойовики постійно зривають ці заходи через регулярні обстріли позицій ЗСУ. Про це повідомив керівник групи української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін Борис Кременецький, передає УНН за посиланням на прес-центр штабу АТО.

“Збройні Сили України готові до виконання Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів на Донбасі. Однак обстріл позицій Збройних Сил України який відбувся вночі першого листопада унеможливив виконати заходи з розведення сил на ділянці Станиця Луганська запланованого на наступний день. Повторні обстріли наших позицій в Станиці Луганській ввечері 2 листопада ще раз красномовно підтвердили небажання керівництва ОРЛО виконувати взяті на себе зобов’язання”, — повідомляють в штабі.

Зазначається, що близько чотирьох годин збройні формування ОРЛО обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів 82 калібру (забороненого мінськими домовленостями), АГС, РПГ, озброєння БМП та стрілецької зброї.

Також черговим свідченням зриву домовленостей з боку ОРЛО став факт обстрілу позицій Збройних Сил України поблизу населеного пункту Кримське із застосуванням реактивних систем залпового вогню БМ-21 “Град”.

Повідомляється, що загалом було випущено близько 30 ракет з району населеного пункту Сміле.

У штабі зазначають, що про всі випадки порушення режиму припинення вогню поінформовано робочу групу СММ ОБСЄ.

Українські Національні Новини

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