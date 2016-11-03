ВСУ не могут развести силы возле Станицы Луганской из-за обстрелов боевиков - штаб

ukru
15 марта, 19:03 • 115515 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 167459 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138516 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130921 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113123 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105672 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101576 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 135531 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132170 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127880 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

16 марта, 12:25 • 56949 просмотра
"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

16 марта, 13:01 • 52795 просмотра
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

16 марта, 13:56 • 35858 просмотра
Президент Финляндии: путин не хочет мира, Украине нужно оружие

Президент Финляндии: путин не хочет мира, Украине нужно оружие

16 марта, 14:34 • 41489 просмотра
Генштаб: враг совершил 11 попыток вытеснить ВСУ на Покровском направлении, а также на Курщине, где 8 боестолкновений с начала суток

Генштаб: враг совершил 11 попыток вытеснить ВСУ на Покровском направлении, а также на Курщине, где 8 боестолкновений с начала суток

16 марта, 15:21 • 31088 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 135531 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 134927 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 269924 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 298936 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 234925 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

16 марта, 13:56 • 35858 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 109344 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 132170 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 114955 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 132059 просмотра
Актуальное
ВСУ не могут развести силы возле Станицы Луганской из-за обстрелов боевиков - штаб

ВСУ не могут развести силы возле Станицы Луганской из-за обстрелов боевиков - штаб

Киев • УНН

 • 6994 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Вооруженные Силы Украины готовы к разведению сил в зоне проведения АТО, однако боевики постоянно срывают эти мероприятия из-за регулярных обстрелов позиций ВСУ. Об этом сообщил руководитель группы украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон Борис Кременецкий, передает УНН по ссылке на пресс-центр штаба АТО.

"Вооруженные Силы Украины готовы к выполнению Рамочного решения Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств на Донбассе. Однако обстрел позиций Вооруженных Сил Украины, который состоялся ночью первого ноября делает невозможным выполнить мероприятия по разведению сил на участке Станица Луганская запланированного на следующий день. Повторные обстрелы наших позиций в Станице Луганской вечером 2 ноября еще раз красноречиво подтвердили нежелание руководства ОРЛО выполнять взятые на себя обязательства", - сообщают в штабе.

Отмечается, что около четырех часов вооруженные формирования ОРЛО обстреливали позиции ВСУ из минометов 82 калибра (запрещенного минскими договоренностям), АГС, РПГ, вооружения БМП и стрелкового оружия.

Также очередным свидетельством срыва договоренностей со стороны ОРЛО стал факт обстрела позиций Вооруженных Сил Украины вблизи населенного пункта Крымское с применением реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".

Сообщается, что всего было выпущено около 30 ракет из района населенного пункта Смелое.

В штабе отмечают, что обо всех случаях нарушения режима прекращения огня проинформирована рабочая группа СММ ОБСЕ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧППроисшествия

Обратиться по вопросам размещения рекламы