ВСУ не могут развести силы возле Станицы Луганской из-за обстрелов боевиков - штаб

"Вооруженные Силы Украины готовы к выполнению Рамочного решения Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств на Донбассе. Однако обстрел позиций Вооруженных Сил Украины, который состоялся ночью первого ноября делает невозможным выполнить мероприятия по разведению сил на участке Станица Луганская запланированного на следующий день. Повторные обстрелы наших позиций в Станице Луганской вечером 2 ноября еще раз красноречиво подтвердили нежелание руководства ОРЛО выполнять взятые на себя обязательства", - сообщают в штабе.

Отмечается, что около четырех часов вооруженные формирования ОРЛО обстреливали позиции ВСУ из минометов 82 калибра (запрещенного минскими договоренностям), АГС, РПГ, вооружения БМП и стрелкового оружия.

Также очередным свидетельством срыва договоренностей со стороны ОРЛО стал факт обстрела позиций Вооруженных Сил Украины вблизи населенного пункта Крымское с применением реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".

Сообщается, что всего было выпущено около 30 ракет из района населенного пункта Смелое.

В штабе отмечают, что обо всех случаях нарушения режима прекращения огня проинформирована рабочая группа СММ ОБСЕ.