ЗСУ можуть відступити з Покровська до кінця року - розвідка Естонії

Наразі російські окупаційні війська утримують ініціативу на полі бою в Україні, тож, ймовірно, до кінця року ЗСУ вимушені будуть відійти від Покровська. Про це заявив заступник командувача Розвідувального центру Сил оборони Естонії підполковник Янек Кессельманн, передає ERR, пише УНН.

Деталі

Тактична ініціатива досі перебуває в руках Збройних сил Російської Федерації. За останній тиждень здійснювалося в середньому близько 167 обстрілів на добу, і майже 50% цих атак зосереджені на Донецькому напрямку

За його словами, у напрямку міста Покровськ за останній тиждень рф просунулася на 1-2 км. Загалом до підступів до міста росіянам залишилося ще 5-7 км.

Це говорить про те, що якщо така інтенсивність збережеться, то, цілком імовірно, що до кінця цього року ЗСУ будуть змушені відступити з Покровська та зайняти позиції трохи глибше

Доповнення

Разом з тим заступник командувача Розвідувального центру Сил оборони Естонії заявив, що рф продовжує відчувати проблеми з вербуванням у збройні сили нових людей.

Він зокрема розповів, що з з квітня 2024 року, одноразова регіональна виплата за підписання договору на військову службу збільшилася з 5000 євро до 20 000 євро, в рублях.

росія, ймовірно, не зможе зібрати великий ресурс, який вплине на стратегічний, але як і раніше зможе компенсувати втрати в особовому складі