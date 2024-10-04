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ЗСУ можуть відступити з Покровська до кінця року - розвідка Естонії

ЗСУ можуть відступити з Покровська до кінця року - розвідка Естонії

Київ • УНН

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Заступник командувача Розвідцентру Естонії заявив, що РФ утримує ініціативу на Донбасі. За тиждень окупанти просунулися на 1-2 км у напрямку Покровська, до якого їм залишилося 5-7 км.

Наразі російські окупаційні війська утримують ініціативу на полі бою в Україні, тож, ймовірно, до кінця року ЗСУ вимушені будуть відійти від Покровська. Про це заявив  заступник командувача Розвідувального центру Сил оборони Естонії підполковник Янек Кессельманн, передає ERR, пише УНН

Деталі

Тактична ініціатива досі перебуває в руках Збройних сил Російської Федерації. За останній тиждень здійснювалося в середньому близько 167 обстрілів на добу, і майже 50% цих атак зосереджені на Донецькому напрямку

- заявив Кессельманн.

За його словами, у напрямку міста Покровськ за останній тиждень рф просунулася на 1-2 км. Загалом до підступів до міста росіянам залишилося ще 5-7 км.

Це говорить про те, що якщо така інтенсивність збережеться, то, цілком імовірно, що до кінця цього року ЗСУ будуть змушені відступити з Покровська та зайняти позиції трохи глибше

- припускає естонський військовий. 

Доповнення

Разом з тим заступник командувача Розвідувального центру Сил оборони Естонії заявив, що рф продовжує відчувати проблеми з вербуванням у збройні сили нових людей.

Він зокрема розповів, що з  з квітня 2024 року, одноразова регіональна виплата за підписання договору на військову службу збільшилася з 5000 євро до 20 000 євро, в рублях.

росія, ймовірно, не зможе зібрати великий ресурс, який вплине на стратегічний, але як і раніше зможе компенсувати втрати в особовому складі

- заявив Кессельманн.

Нагадаємо

В ОСУВ "Хортиця" 2 жовтня повідомили, що вище командування надало дозвіл на виведення підрозділів з Вугледару для "збереження особового складу і бойової техніки"

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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