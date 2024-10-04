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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВСУ могут отступить из Покровска до конца года - разведка Эстонии

ВСУ могут отступить из Покровска до конца года - разведка Эстонии

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 13:09  •  5038 просмотра

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Заместитель командующего Разведцентра Эстонии заявил, что РФ удерживает инициативу на Донбассе. За неделю оккупанты продвинулись на 1-2 км в направлении Покровска, до которого им осталось 5-7 км.

Сейчас российские оккупационные войска удерживают инициативу на поле боя в Украине, поэтому, вероятно, до конца года ВСУ вынуждены будут отойти от Покровска. Об этом заявил  заместитель командующего Разведывательного центра Сил обороны Эстонии подполковник Янек Кессельманн, передает ERR, пишет УНН

Детали

Тактическая инициатива до сих пор находится в руках Вооруженных сил Российской Федерации. За последнюю неделю осуществлялось в среднем около 167 обстрелов в сутки, и почти 50% этих атак сосредоточены на Донецком направлении

- заявил Кессельманн.

По его словам, в направлении города Покровск за последнюю неделю рф продвинулась на 1-2 км. Всего до подступов к городу россиянам осталось еще 5-7 км.

Это говорит о том, что если такая интенсивность сохранится, то, вполне вероятно, что до конца этого года ВСУ будут вынуждены отступить из Покровска и занять позиции немного глубже

- предполагает эстонский военный. 

Дополнение

Вместе с тем заместитель командующего Разведывательного центра Сил обороны Эстонии заявил, что рф продолжает испытывать проблемы с вербовкой в вооруженные силы новых людей.

Он в частности рассказал, что с  с апреля 2024 года, единовременная региональная выплата за подписание договора на военную службу увеличилась с 5000 евро до 20 000 евро, в рублях.

россия, вероятно, не сможет собрать большой ресурс, который повлияет на стратегический, но по-прежнему сможет компенсировать потери в личном составе

- заявил Кессельманн.

Напомним,

В ОСУВ «Хортица» 2 октября сообщили, что вышестоящее командование предоставило разрешение на вывод подразделений из Угледара для «сохранения личного состава и боевой техники»

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война