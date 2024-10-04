ВСУ могут отступить из Покровска до конца года - разведка Эстонии

Сейчас российские оккупационные войска удерживают инициативу на поле боя в Украине, поэтому, вероятно, до конца года ВСУ вынуждены будут отойти от Покровска. Об этом заявил заместитель командующего Разведывательного центра Сил обороны Эстонии подполковник Янек Кессельманн, передает ERR, пишет УНН.

Детали

Тактическая инициатива до сих пор находится в руках Вооруженных сил Российской Федерации. За последнюю неделю осуществлялось в среднем около 167 обстрелов в сутки, и почти 50% этих атак сосредоточены на Донецком направлении

По его словам, в направлении города Покровск за последнюю неделю рф продвинулась на 1-2 км. Всего до подступов к городу россиянам осталось еще 5-7 км.

Это говорит о том, что если такая интенсивность сохранится, то, вполне вероятно, что до конца этого года ВСУ будут вынуждены отступить из Покровска и занять позиции немного глубже