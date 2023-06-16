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ЗСУ мають успіх під час наступу на декількох напрямках - речник Генштабу

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Підрозділи Збройних сил України мали успіх під час наступу на декількох напрямках, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов у коментарі, оприлюдненому у п'ятницю Military Media Center, пише УНН.

ЗСУ мають успіх під час наступу на декількох напрямках - речник Генштабу

Сили оборони продовжують проводити як оборонні, так і наступальні дії попри авіаційну та артилерійську перевагу ворога, вказав Ковальов.

Цитата

"Наші воїни мають частковий успіх. Там, де українські воїни обороняються - жодної позиції не втрачено", - сказав він.

Деталі

Як повідомляється, підрозділи ЗСУ успішно вели наступальні дії на напрямках Новоданилівка-Роботине (Запорізька область) та Левадне-Старомайорське (на кордоні Запорізької та Донецької областей).

У районі міста Вугледар українські воїни мали успіх на окремих ділянках. "У ході проведення штурмових дій закріплюються на досягнутих рубежах", - сказав речник Генштабу.

Також повідомляється, що підрозділи ЗСУ успішно вели наступальні дії в районі східніше населеного пункту Ступочки на Донеччині, витіснили там окупаційні війська із займаних позицій.

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