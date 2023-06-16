ВСУ имеют успех во время наступления на нескольких направлениях - спикер Генштаба
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Подразделения Вооруженных сил Украины имели успех во время наступления на нескольких направлениях, сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев в комментарии, обнародованном в пятницу Military Media Center, пишет УНН.
Силы обороны продолжают проводить как оборонительные, так и наступательные действия, несмотря на авиационное и артиллерийское преимущество врага, указал Ковалев.
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"Наши воины имеют частичный успех. Там, где украинские воины обороняются - ни одной позиции не потеряно", - сказал он.
Детали
Как сообщается, подразделения ВСУ успешно вели наступательные действия на направлениях Новоданиловка-Роботино (Запорожская область) и Левадное-Старомайорское (на границе Запорожской и Донецкой областей).
В районе города Угледар украинские воины имели успех на отдельных участках. "В ходе проведения штурмовых действий закрепляются на достигнутых рубежах", - сказал спикер Генштаба.
Также сообщается, что подразделения ВСУ успешно вели наступательные действия в районе восточнее населенного пункта Ступочки в Донецкой области, вытеснили там оккупационные войска с занимаемых позиций.
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