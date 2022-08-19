Зруйновані будівлі, є жертва: поліція показала наслідки російських обстрілів Харкова
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Сьогодні вранці ворожі окупаційні війська з боку російського бєлгорода обстріляли Харків. Під удар військових рф серпня потрапили Київський, Основ'янський та Немишлянський райони. Про це повідомляє пресслужба поліції, інформує УНН.
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«Станом на 10:00 загинула жінка 1969 року народження. В результаті влучання снарядів С-300 зруйновано корпус одного з закладів вищої освіти, цивільного підприємства, також ракети влучили в приватні будинки», - ідеться в повідомленні.
Деталі
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Доповнення
Сьогодні зранку російські війська знову підступно обстріляв мирне населення Харкова. Близько 6 ранку зафіксовано щонайменше 5 ракетних ударів у Київському, Немишлянському та Основ'янському районах міста.
Мер Харкова раніше повідомляв, що окупанти обстріляли три райони міста.