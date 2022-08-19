Разрушены здания, есть жертва: полиция показала последствия российских обстрелов Харькова
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Сегодня утром вражеские оккупационные войска со стороны российского белгорода обстреляли Харьков. Под удар военных рф августа попали Киевский, Основянский и Немышлянский районы. Об этом сообщает пресс-служба полиции, информирует УНН.
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«По состоянию на 10:00 погибла женщина 1969 года рождения. В результате попадания снарядов С-300 разрушен корпус одного из заведений высшего образования, гражданского предприятия, также ракеты попали в частные дома», - говорится в сообщении.
Детали
Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Дополнение
Сегодня утром российские войска вновь коварно обстреляли мирное население Харькова. Около 6 утра зафиксировано, по меньшей мере, 5 ракетных ударов в Киевском, Немышлянском и Основянском районах города.
Мэр Харькова ранее сообщал, что оккупанты обстреляли три района города.