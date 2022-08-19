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Оккупанты обстреляли три района Харькова: попали в жилое строение, есть пострадавший

Киев • УНН

 • 128790 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Российские оккупанты обстреляли Киевский, Основянский и Немышлянский районы Харькова. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает УНН.

Оккупанты обстреляли три района Харькова: попали в жилое строение, есть пострадавший

Цитата

"В 05:44 утренний обстрел Харькова. Под ударами Киевский район города, Основянский и Немышлянский. В одном случае есть попадание в жилое строение, предварительно один человек пострадал. Также есть прилет по инфраструктурному объекту. Там пожар", - говорится в сообщении.

Напомним 

В результате ударов российских оккупантов по Харькову погибли 17 человек, среди них – ребенок. Еще 42 человека получили ранения.

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