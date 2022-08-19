Окупанти обстріляли три райони Харкова: влучили у житлову будівлю, є постраждалий

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"В 05:44 ранковий обстріл Харкова. Під ударами Київський район міста, Основ'янський та Немишлянський. В одному випадку є попадання у житлову будівлю, попередньо одна людина постраждала. Також є приліт по інфраструктурному об'єкту. Там пожежа", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Внаслідок ударів російських окупантів по Харкову загинули 17 людей, серед них - дитина. Ще 42 людини отримали поранення.