Окупанти обстріляли три райони Харкова: влучили у житлову будівлю, є постраждалий
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Російські окупанти обстріляли Київський, Основ'янський та Немишлянський райони Харкова. Про це повідомив мер Ігор Терехов, передає УНН.
Цитата
"В 05:44 ранковий обстріл Харкова. Під ударами Київський район міста, Основ'янський та Немишлянський. В одному випадку є попадання у житлову будівлю, попередньо одна людина постраждала. Також є приліт по інфраструктурному об'єкту. Там пожежа", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Внаслідок ударів російських окупантів по Харкову загинули 17 людей, серед них - дитина. Ще 42 людини отримали поранення.