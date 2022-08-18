Ракетні удари по Харкову: кількість загиблих зросла до 17, серед них - дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Внаслідок нічного і ранкового ударів російських окупантів по Харкову загинули вже 17 людей, серед них - дитина. Ще 42 людини отримали поранення. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"Протягом дня рятувальники розбирали зруйновані будинки. На жаль, з-під завалів дістали тіла ще 7 загиблих. Таким чином, станом на зараз в Харкові загинуло 17 людей, в тому числі хлопчик 2009 року народження, поранено 42 людини", - повідомив Синєгубов у Telegram.
Деталі
Він вказав, що російські терористи цілеспрямовано ударили ракетами по житлових будинках в Слобожанському та Салтівському районах Харкова та в місті Красноград. Також ракетним ударом знищена адмінбудівля в Холодногірському районі Харкова.
"У Краснограді від рук росіян у власному будинку загинуло подружжя. Їхня 12-річна донька була викинута вибуховою хвилею з будинку у двір та отримала серйозні поранення. Вона доставлена до Харкова, де медики надають їй необхідну допомогу. Крім того, в Краснограді ще 2 поранених", - зазначив голова ОВА.
"Масований ракетний обстріл Харкова та Краснограда, влаштований росіянами – це акт тероризму та порушення усіх існуючих правил війни", - наголосив Синєгубов.
"За ці злочин проти мирних мешканців Харківщини, як і за багато інших, росія нестиме покарання", - підкреслив він.
Доповнення
Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що щоденними ракетними ударами росія хоче перетворити Харків на Алеппо.