Ракетні удари по Харкову: кількість загиблих зросла до 17, серед них - дитина

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 62050 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 70140 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 81906 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 87275 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 97787 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 150932 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 70969 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 151270 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109836 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69453 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
3м/с
49%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14 квітня, 14:46 • 20815 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14 квітня, 14:54 • 22415 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 23683 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 12715 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 13615 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 62054 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 150935 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 174921 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 151270 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 262556 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96438 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 99041 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43618 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 47002 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61601 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Ракетні удари по Харкову: кількість загиблих зросла до 17, серед них - дитина

Київ • УНН

 • 96321 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Внаслідок нічного і ранкового ударів російських окупантів по Харкову загинули вже 17 людей, серед них - дитина. Ще 42 людини отримали поранення. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Ракетні удари по Харкову: кількість загиблих зросла до 17, серед них - дитина

Цитата

"Протягом дня рятувальники розбирали зруйновані будинки. На жаль, з-під завалів дістали тіла ще 7 загиблих. Таким чином, станом на зараз в Харкові загинуло 17 людей, в тому числі хлопчик 2009 року народження, поранено 42 людини", - повідомив Синєгубов у Telegram.

Деталі

Він вказав, що російські терористи цілеспрямовано ударили ракетами по житлових будинках в Слобожанському та Салтівському районах Харкова та в місті Красноград. Також ракетним ударом знищена адмінбудівля в Холодногірському районі Харкова.

"У Краснограді від рук росіян у власному будинку загинуло подружжя. Їхня 12-річна донька була викинута вибуховою хвилею з будинку у двір та отримала серйозні поранення. Вона доставлена до Харкова, де медики надають їй необхідну допомогу. Крім того, в Краснограді ще 2 поранених", - зазначив голова ОВА.

"Масований ракетний обстріл Харкова та Краснограда, влаштований росіянами – це акт тероризму та порушення усіх існуючих правил війни", - наголосив Синєгубов.

"За ці злочин проти мирних мешканців Харківщини, як і за багато інших, росія нестиме покарання", - підкреслив він.

Доповнення

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що щоденними ракетними ударами росія хоче перетворити Харків на Алеппо. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$64.90
Bitcoin
$84,863.10
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,226.30
Ethereum
$1,634.29