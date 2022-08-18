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росія хоче перетворити Харків на Алеппо: Подоляк про щоденні удари по місту

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що щоденними ракетними ударами росія хоче перетворити Харків на Алеппо. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Подоляка.

росія хоче перетворити Харків на Алеппо: Подоляк про щоденні удари по місту

Цитата

"Харків. 175 днів жаху. Щоденний терор, удари ракетами по спальних кварталах і цивільних. росія хоче перетворити Харків на Алеппо-2016, Грозний-1996 чи Варшаву-1945 та упивається кров’ю в прямому ефірі. Кожен, хто і далі має справи з Москвою, – співучасник цього злочину", – написав Подоляк.

Харків. 175 днів жаху. Щоденний терор, удари ракетами по спальних кварталах і цивільних. Росія хоче перетворити Харків на Алеппо-2016, Грозний-1996 чи Варшаву-1945 та упивається кров’ю в прямому ефірі. Кожен, хто і далі має справи з Москвою, – співучасник цього злочину. pic.twitter.com/6NAeuZY6fm

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 18, 2022

Нагадаємо

17 серпня приблизно о 21:15 російські військові завдали ракетного удару по житловому кварталу Салтівського району Харкова.

Ракета влучила у триповерховий будинок. За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, загинуло семеро мешканців, 17 людей дістали поранення.

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