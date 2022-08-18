росія хоче перетворити Харків на Алеппо: Подоляк про щоденні удари по місту

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"Харків. 175 днів жаху. Щоденний терор, удари ракетами по спальних кварталах і цивільних. росія хоче перетворити Харків на Алеппо-2016, Грозний-1996 чи Варшаву-1945 та упивається кров’ю в прямому ефірі. Кожен, хто і далі має справи з Москвою, – співучасник цього злочину", – написав Подоляк.

Харків. 175 днів жаху. Щоденний терор, удари ракетами по спальних кварталах і цивільних. Росія хоче перетворити Харків на Алеппо-2016, Грозний-1996 чи Варшаву-1945 та упивається кров’ю в прямому ефірі. Кожен, хто і далі має справи з Москвою, – співучасник цього злочину. pic.twitter.com/6NAeuZY6fm

Нагадаємо

17 серпня приблизно о 21:15 російські військові завдали ракетного удару по житловому кварталу Салтівського району Харкова.

Ракета влучила у триповерховий будинок. За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, загинуло семеро мешканців, 17 людей дістали поранення.