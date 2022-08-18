россия хочет превратить Харьков в Алеппо: Подоляк о ежедневных ударах по городу

Цитата

"Харьков. 175 дней ужаса. Ежедневный террор, удары ракетами по спальным и гражданским кварталам. россия хочет превратить Харьков в Алеппо-2016, Грозный-1996 или Варшаву-1945 и упивается кровью в прямом эфире. Каждый, кто и дальше имеет дела с москвой, – соучастник этого преступления", – написал Подоляк.

Харьков. 175 дней ужаса. Ежедневный террор, удары ракетами по спальным и гражданским кварталам. Россия хочет превратить Харьков в Алеппо-2016, Грозный-1996 или Варшаву-1945 и впивается кровь в прямом эфире. Каждый, кто и дальше имеет дела с Москвой, – соучастник этого преступления. pic.twitter.com/6NAeuZY6fm

Напомним

17 августа примерно в 21:15 российские военные нанесли ракетный удар по жилому кварталу Салтовского района Харькова.

Ракета попала в трехэтажный дом. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, погибли семь жителей, 17 человек получили ранения.