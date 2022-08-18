россия хочет превратить Харьков в Алеппо: Подоляк о ежедневных ударах по городу
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ежедневными ракетными ударами россия хочет превратить Харьков в Алеппо. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Подоляка.
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"Харьков. 175 дней ужаса. Ежедневный террор, удары ракетами по спальным и гражданским кварталам. россия хочет превратить Харьков в Алеппо-2016, Грозный-1996 или Варшаву-1945 и упивается кровью в прямом эфире. Каждый, кто и дальше имеет дела с москвой, – соучастник этого преступления", – написал Подоляк.
Харьков. 175 дней ужаса. Ежедневный террор, удары ракетами по спальным и гражданским кварталам. Россия хочет превратить Харьков в Алеппо-2016, Грозный-1996 или Варшаву-1945 и впивается кровь в прямом эфире. Каждый, кто и дальше имеет дела с Москвой, – соучастник этого преступления. pic.twitter.com/6NAeuZY6fm— Михаил Подоляк (@Podolyak_M) August 18, 2022
Напомним
17 августа примерно в 21:15 российские военные нанесли ракетный удар по жилому кварталу Салтовского района Харькова.
Ракета попала в трехэтажный дом. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, погибли семь жителей, 17 человек получили ранения.