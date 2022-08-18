Удар "Іскандером" по житловому будинку у Харкові: прокуратура показала наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Прокуратура показала фото наслідків влучання російської ракети у житловий будинок у Харкові, внаслідок якого загинуло 7 людей та 20 поранено. За попередньою інформацією, окупанти вдарили крилатою ракетою «Іскандер 9М727». Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
Повідомляється, що за даними слідства, 17 серпня близько 21:15 військові країни-агресора вкотре обстріляли житловий квартал Салтівського району Харкова.
Ракета влучила у триповерховий будинок. Пожежа охопила 3 під'їзди. Загинуло 7 мешканців. 20 людей отримали поранення, серед них — 12-річна дівчинка, зазначили у відомстві.
Вибуховою хвилею пошкоджено будинки поруч та низку автівок.
Наголошується, що жодних військових формувань та військової техніки поблизу не знаходилося.
«За попередньою інформацією, окупанти вдарили по Харкову крилатою ракетою «Іскандер 9М727», - зазначається в повідомленні.
Наразі розбір завалів триває, інформація оновлюється.
«Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Під ранок окупанти влучили у приміщення гуртожитку в Слобідському районі Харкова.
Загалом у Харкові внаслідок російських ударів за ніч загинули восьмеро людей, ще двоє загиблих у Краснограді.