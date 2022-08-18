У Харкові внаслідок нічних російських ударів загинули 8 людей - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У Харкові внаслідок нічних російських ударів загинули восьмеро людей, ще двоє загиблих у Краснограді, повідомляє ГУ ДСНС у Харківській області, пише УНН.
Вночі, за даними ДСНС, ворог здійснив ракетний обстріл по Салтівському, Холодногірському та Слобідському районах міста Харкова, а також Красноградському районі області.
У результаті обстрілів були зруйновані та пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки, гуртожиток та будинок культури.
Цитата
"Підрозділи ДСНС залучались для ліквідації пожежі на площі близько 4 тисяч квадратних метрів у будинку культури Холодногірського району Харкова, а також у триповерховому житловому будинку Салтівського району міста Харкова (7 осіб загинуло та 17 постраждало). У Слобідському районі Харкова сталося часткове руйнування чотириповерхової будівлі гуртожитку та будівлі трамвайного депо. За попередніми даними, загинула 1 особа", - повідомили у ДСНС.
Деталі
У Слобідському районі, за повідомленням, 8 людей, з них 2 дитини вдалось врятувати. Пожежі не було.
Також у місті Красноград було зруйновано 3 житлових будинки та 12 будівель пошкоджено. За попередніми даними, в результаті обстрілів загинуло 2 особи. 3 людей, з них 1 дитину вдалося врятувати. Пожежі не було.
Доповнення
Окупанти влучили у приміщення гуртожитку в Слобідському районі Харкова.