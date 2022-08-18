Удар "Искандером" по жилому дому в Харькове: прокуратура показала последствия

Детали

Сообщается, что по данным следствия, 17 августа около 21:15 военные страны-агрессора в очередной раз обстреляли жилой квартал Салтовского района Харькова.

Ракета попала в трехэтажный дом. Пожар охватил 3 подъезда. Погибли 7 жителей. 20 человек получили ранения, среди них — 12-летняя девочка, отметили в ведомстве.

Взрывной волной повреждены дома рядом и ряд автомобилей.

Отмечается, что никаких военных формирований и военной техники поблизости не находилось.

«По предварительной информации, оккупанты ударили по Харькову крылатой ракетой «Искандер 9М727», - отмечается в сообщении.

В настоящее время разбор завалов продолжается, информация обновляется.

«Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Дополнение

Под утро оккупанты попали в помещение общежития в Слободском районе Харькова.

Всего в Харькове в результате российских ударов за ночь погибли восемь человек, еще двое погибших в Краснограде.