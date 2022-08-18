Удар "Искандером" по жилому дому в Харькове: прокуратура показала последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Прокуратура показала фото последствий попадания российской ракеты в жилой дом в Харькове, в результате которого погибли 7 человек и 20 ранены. По предварительной информации, оккупанты ударили крылатой ракетой «Искандер 9М727». Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
Сообщается, что по данным следствия, 17 августа около 21:15 военные страны-агрессора в очередной раз обстреляли жилой квартал Салтовского района Харькова.
Ракета попала в трехэтажный дом. Пожар охватил 3 подъезда. Погибли 7 жителей. 20 человек получили ранения, среди них — 12-летняя девочка, отметили в ведомстве.
Взрывной волной повреждены дома рядом и ряд автомобилей.
Отмечается, что никаких военных формирований и военной техники поблизости не находилось.
«По предварительной информации, оккупанты ударили по Харькову крылатой ракетой «Искандер 9М727», - отмечается в сообщении.
В настоящее время разбор завалов продолжается, информация обновляется.
«Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)», - говорится в сообщении.
Дополнение
Под утро оккупанты попали в помещение общежития в Слободском районе Харькова.
Всего в Харькове в результате российских ударов за ночь погибли восемь человек, еще двое погибших в Краснограде.