Зрушень у розслідуванні нападу на бізнесмена Безрука поки немає - поліція

Також у справі поки не з'явилося жодної додаткової інформації, ніхто не затриманий, і основна версія злочину не визначена.

"Нової інформації для публікації щодо цієї ситуації немає", - уточнила прес-секретар обласного управління поліції.

Нагадаємо, 10 жовтня на харківського бізнесмена Владислава Безрука було скоєно збройний напад. Він отримав вогнепальне поранення, після чого був доставлений до лікарні.

За інформацією начальника Головного управління Національної поліції у Харківській області Олега Беха, причин нападу на Безрука може бути декілька. Серед них: борги потерпілого і його комерційна діяльність.

За даними ЗМІ, компанії Безрука могли бути задіяні у рейдерських схемах відчуження сільськогосподарських земель.

Непряме підтвердження цієї версії є у Єдиному реєстрі судових рішень.

Зокрема, аналіз доступних судових документів говорить про те, що ПП "Юридична компанія "Легіон" Безрука фігурує у кримінальному провадженні за фактом незаконного заволодіння урожаєм зернових культур і майном одного з сільськогосподарських підприємств у Хмельницькій області.

Крім того, ця юридична компанія підозрюється у силовому захопленні майна СГВК "Кузьминці" у Хмельницькій області.

Також ПП "Юридична компанія "Легіон" судилося з низкою українських підприємств за право обробляти земельні ділянки, розташовані на території Бармашівської і Первомайської селищних рад Вітовського району Миколаївської області.

Відзначимо, що Безрук часто хвалився своїми доходами і розкішним життям у Instagram.