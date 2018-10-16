Подвижек в расследовании нападения на бизнесмена Безрука пока нет - полиция

Также по делу пока не появилось никакой дополнительной информации, никто не задержан, и основная версия преступления не определена.

"Новой информации для публикации по этой ситуации нет", - уточнила пресс-секретарь областного управления полиции.

Напомним, 10 октября на харьковского бизнесмена Владислава Безрука было совершено вооруженное нападение. Он получил огнестрельное ранение, после чего был доставлен в больницу.

По информации начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олега Беха, причин нападения на Безрука может быть несколько. Среди них: долги потерпевшего и его коммерческая деятельность.

По данным СМИ, компании Безрука могли быть задействованы в рейдерских схемах отчуждения сельскохозяйственных земель.

Косвенное подтверждение этой версии имеется в Едином реестре судебных решений.

В частности, анализ доступных судебных документов говорит о том, что ЧП "Юридическая компания "Легион" Безрука фигурирует в уголовном производстве по факту незаконного завладения урожаем зерновых культур и имуществом одного из сельскохозяйственных предприятий в Хмельницкой области.

Кроме того, эта юридическая компания подозревается в силовом захвате имущества СХПК "Кузьминцы" в Хмельницкой области.

Также ЧП "Юридическая компания "Легион" судилось с рядом украинских предприятий за право обрабатывать земучастки, расположенные на территории Бармашевского и Первомайского поселковых советов Витовского района Николаевской области.

Отметим, что Безрук часто хвастался своими доходами и роскошной жизнью в Instagram.