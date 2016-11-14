Зростання ВВП у третьому кварталі становило 1,8% - Держстатистики (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Зростання валового внутрішнього продукту у третьому кварталі 2016 року становило 1,8%, порівняно із третім кварталом 2015 року. Про це йдеться на офіційному сайті Держстатистики, передає УНН.
Відповідно до даних Держстатистики, порівняно із другим кварталом 2016 року, зростання ВВП ( з урахуванням сезонного фактору) було зафіксовано на рівні 0,4%.
Нагадаємо, за прогнозами НБУ, реальний ВВП у 2016 році зросте на 1,1%.
У середньостроковій перспективі темпи зростання економіки будуть більш помірними, ніж прогнозувалося раніше: у 2017 році – 2,5%, у 2018 – 3,5%.