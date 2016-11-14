Рост ВВП в третьем квартале составил 1,8% - Госстатистики (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Рост валового внутреннего продукта в третьем квартале 2016 года составил 1,8% по сравнению с третьим кварталом 2015 года. Об этом говорится на официальном сайте Госстатистики, передает УНН.
Согласно данным Госстатистики по сравнению со вторым кварталом 2016 года, рост ВВП (с учетом сезонного фактора) было зафиксировано на уровне 0,4%.
Напомним, по прогнозам НБУ, реальный ВВП в 2016 году вырастет на 1,1%.
В среднесрочной перспективе темпы роста экономики будут более умеренными, чем прогнозировалось ранее: в 2017 году - 2,5%, в 2018 - 3,5%.