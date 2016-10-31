Зросла кількість загиблих у ДТП на Прикарпатті
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК - КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Кількість загиблих внаслідок ДТП, яка сталася сьогодні на Прикарпатті у с. Старі Кривотули Тисменицького району внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів, зросла до чотирьох осіб. Про це кореспонденту УНН повідомила речник обласного управління Національної поліції Мирослава Белдик.
Як повідомили у прес-службі обласної поліції, громадянин Молдови, який знаходився за кермом "Audi A6", виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення із автівкою "CHERY Amulet", в якому окрім водія знаходилось двоє пасажирів.
Внаслідок ДТП водії легковиків та один із пасажирів загинули на місці події, ще один пасажир від отриманих травм помер у лікарні.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у фатальній ДТП на Прикарпатті загинуло троє людей.