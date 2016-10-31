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15 марта, 19:03 • 116815 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 172033 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141531 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133758 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114601 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106534 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102227 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Возросло количество погибших в ДТП на Прикарпатье

Возросло количество погибших в ДТП на Прикарпатье

Киев • УНН

 • 6778 просмотра

ИВАНО-ФРАНКОВСК - КИЕВ. 31 октября. УНН. Количество погибших в результате ДТП, которое произошло сегодня на Прикарпатье в с. Старые Кривотулы Тисменицкого района в результате столкновения двух легковых автомобилей возросло до четырех человек. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь областного управления Национальной полиции Мирослава Белдик.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, гражданин Молдовы, который находился за рулем "Audi A6", выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "CHERY Amulet", в котором кроме водителя находилось двое пассажиров.

В результате ДТП водители легковушек и один из пассажиров погибли на месте происшествия, еще один пассажир от полученных травм скончался в больнице.

Напомним, как сообщал УНН, в смертельном ДТП на Прикарпатье погибли три человека.

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