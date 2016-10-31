Возросло количество погибших в ДТП на Прикарпатье
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК - КИЕВ. 31 октября. УНН. Количество погибших в результате ДТП, которое произошло сегодня на Прикарпатье в с. Старые Кривотулы Тисменицкого района в результате столкновения двух легковых автомобилей возросло до четырех человек. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь областного управления Национальной полиции Мирослава Белдик.
Как сообщили в пресс-службе областной полиции, гражданин Молдовы, который находился за рулем "Audi A6", выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "CHERY Amulet", в котором кроме водителя находилось двое пассажиров.
В результате ДТП водители легковушек и один из пассажиров погибли на месте происшествия, еще один пассажир от полученных травм скончался в больнице.
Напомним, как сообщал УНН, в смертельном ДТП на Прикарпатье погибли три человека.