Возросло количество погибших в ДТП на Прикарпатье

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, гражданин Молдовы, который находился за рулем "Audi A6", выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "CHERY Amulet", в котором кроме водителя находилось двое пассажиров.

В результате ДТП водители легковушек и один из пассажиров погибли на месте происшествия, еще один пассажир от полученных травм скончался в больнице.

Напомним, как сообщал УНН, в смертельном ДТП на Прикарпатье погибли три человека.