Золото відновлюється в ціні після найбільшого падіння цього року

Золото відновлюється після найбільш різкого падіння за один день цього року, на тлі того, як трейдери аналізують неоднозначні сигнали зі США щодо планів стосовно мит щодо Китаю, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

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Золото виросло до $3330 за унцію після падіння на 2,7% у середу, найбільшого з листопада. Серед останніх сигналів із Вашингтона міністр фінансів США Скотт Бессент поставив під сумнів своєчасне вирішення торгової війни між США та Китаєм. Це було за примирливими зауваженнями президента США Дональда Трампа, пише видання.

"Тимчасовий перепочинок від Трампа видихнувся, - сказала Пріянка Сачдєва, аналітик із сінгапурської компанії Philip Nova Pte. - Інвестори, які пропустили спад покупок на початку квітня, сьогодні спричинили зростання".

Цього тижня золото демонструвало нестабільну динаміку, спочатку досягнувши рекорду вище 3500 доларів за унцію у вівторок, а потім зафіксувавши дводенний спад.

Золото вперше піднялися в ціні вище $3500

Початкове зростання обумовлено жорсткою позицією Трампа щодо Китаю, а також висловлюваннями з критикою Федеральної резервної системи США. Розворот пішов за розворотом президента США.

Негаразди на ринку сколихнули торги в Китаї. Ф'ючерси на дорогоцінний метал у Шанхаї в середу показали найбільше внутрішньоденне падіння з 2013 року. Окрім того, обсяги торгів зросли до рекордного рівня.

Золото торгувалося на 1,1% вище за $3,329.16 за унцію об 11:47 ранку в Сінгапурі, після того, як раніше під час сесії воно зросло на 2,4%. Індекс Bloomberg Dollar Spot Index трохи знизився. Срібло та платина впали в ціні, а паладій майже не змінився.