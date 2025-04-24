Золото восстанавливается в цене после крупнейшего падения в этом году

Золото восстанавливается после наиболее резкого падения за один день в этом году, на фоне того, как трейдеры анализируют неоднозначные сигналы из США относительно планов пошлин в отношении Китая, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Золото выросло до $3330 за унцию после падения на 2,7% в среду, крупнейшего с ноября. Среди последних сигналов из Вашингтона министр финансов США Скотт Бессент поставил под сомнение своевременное решение торговой войны между США и Китаем. Это последовало за примирительными замечаниями президента США Дональда Трампа, пишет издание.

"Временная передышка от Трампа выдохлась, - сказала Приянка Сачдева, аналитик из сингапурской компании Philip Nova Pte. - Инвесторы, пропустившие спад покупок в начале апреля, сегодня вызвали рост".

На этой неделе золото демонстрировало нестабильную динамику, сначала достигнув рекорда выше 3500 долларов за унцию во вторник, а затем зафиксировав двухдневный спад.

Золото впервые поднялись в цене выше $3500

Первоначальный рост обусловлен жесткой позицией Трампа в отношении Китая, а также высказываниями с критикой Федеральной резервной системы США. Разворот последовал за разворотом президента США.

Неурядицы на рынке всколыхнули торги в Китае. Фьючерсы на драгоценный металл в Шанхае в среду показали наибольшее внутридневное падение с 2013 года. Кроме того, объемы торгов выросли до рекордного уровня.

Золото торговалось на 1,1% выше за $3,329.16 за унцию в 11:47 утра в Сингапуре, после того, как ранее во время сессии оно выросло на 2,4%. Индекс Bloomberg Dollar Spot Index немного снизился. Серебро и платина упали в цене, а палладий почти не изменился.