Золото восстанавливается в цене после крупнейшего падения в этом году

$41.520.14
47.710.05
ukenru
Массированная атака на Украину 24 апреля: в МВД показали последствия российских ударов
05:06 • 11424 просмотра

Массированная атака на Украину 24 апреля: в МВД показали последствия российских ударов

23 апреля, 17:58 • 38965 просмотра

Украинская делегация встретилась с Келлогом: о чем говорили

23 апреля, 15:00 • 88582 просмотра

В Лондоне прошла встреча официальных лиц коалиции желающих по войне в Украине. В ОП раскрыли детали

23 апреля, 14:18 • 106263 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

Эксклюзив
23 апреля, 13:00 • 66047 просмотра

Похороны на военном мемориальном кладбище: когда будет график и на каком этапе строительство

Эксклюзив
23 апреля, 12:40 • 109312 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"

Эксклюзив
23 апреля, 12:29 • 48515 просмотра

Землетрясение в Стамбуле: в МИД говорят, что украинцы в консульство не обращались

Эксклюзив
23 апреля, 11:49 • 40656 просмотра

Украина усилит защиту адвокатов: подписание Конвенции Совета Европы ожидается в мае - глава подкомитета ВР

Эксклюзив
23 апреля, 11:37 • 33083 просмотра

Боится потерять контроль: юрист объяснил, почему глава АРМА Дума блокирует реформу агентства

Эксклюзив
23 апреля, 08:41 • 35865 просмотра

Как безопасно покупать онлайн: советы эксперта по кибербезопасности

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+20°
1.3м/с
36%
747 мм
Популярные новости

Переговоры о прекращении войны в Украине зашли в тупик - WSJ

23 апреля, 20:25 • 19054 просмотра

Враг нанес масштабный удар по Киеву

23 апреля, 22:34 • 28216 просмотра

Атака по Киеву: первые подробности комбинированного удара врага

23 апреля, 22:52 • 26651 просмотра

Атака россиян по Украине 24 апреля: в Киевской области под удар попал жилой дом

23 апреля, 23:23 • 14978 просмотра

США резко изменили стратегию по отношению к войне в Украине - ISW

03:28 • 52724 просмотра
публикации

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

23 апреля, 14:18 • 106263 просмотра

Выход один - Зима "на выход", или почему главный юрист НБУ должен покинуть должность

23 апреля, 13:44 • 68819 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"
Эксклюзив

23 апреля, 12:40 • 109314 просмотра

Отобрать землю - уничтожить науку: почему земли НААН нельзя передавать Фонду госимущества

23 апреля, 11:46 • 81784 просмотра

Топ-6 ошибок при уборке пылесосом, которые вы делаете неосознанно

23 апреля, 06:48 • 97009 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Андрей Ермак

Андрей Сибига

Марко Рубио

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Лондон

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Брак Шекспира мог быть счастливее, чем считалось ранее - новое исследование

23 апреля, 15:29 • 27221 просмотра

Новое фото принца Луи опубликовали в честь его 7-летия

23 апреля, 13:53 • 35061 просмотра

Сын Йоко Оно призвал прекратить сравнения его с братом Джулианом

22 апреля, 15:52 • 46538 просмотра

Сын Трампа общается с приятелями по университету через Xbox, а не раздает свой номер - СМИ

22 апреля, 15:42 • 45288 просмотра

Клуни заявил, что за 11 лет в браке ни разу не ссорился с женой

22 апреля, 10:22 • 74842 просмотра
Актуальное

Facebook

Тесла Модель Y

Шахед-136

Твиттер

Хранитель

Золото восстанавливается в цене после крупнейшего падения в этом году

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Золото выросло после крупнейшего падения с ноября, до $3330 за унцию. Трейдеры анализируют сигналы США по торговой войне с Китаем, влияющие на рынок.

Золото восстанавливается в цене после крупнейшего падения в этом году

Золото восстанавливается после наиболее резкого падения за один день в этом году, на фоне того, как трейдеры анализируют неоднозначные сигналы из США относительно планов пошлин в отношении Китая, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Золото выросло до $3330 за унцию после падения на 2,7% в среду, крупнейшего с ноября. Среди последних сигналов из Вашингтона министр финансов США Скотт Бессент поставил под сомнение своевременное решение торговой войны между США и Китаем. Это последовало за примирительными замечаниями президента США Дональда Трампа, пишет издание.

"Временная передышка от Трампа выдохлась, - сказала Приянка Сачдева, аналитик из сингапурской компании Philip Nova Pte. - Инвесторы, пропустившие спад покупок в начале апреля, сегодня вызвали рост".

На этой неделе золото демонстрировало нестабильную динамику, сначала достигнув рекорда выше 3500 долларов за унцию во вторник, а затем зафиксировав двухдневный спад.

Золото впервые поднялись в цене выше $350022.04.25, 18:11 • 6560 просмотров

Первоначальный рост обусловлен жесткой позицией Трампа в отношении Китая, а также высказываниями с критикой Федеральной резервной системы США. Разворот последовал за разворотом президента США.

Неурядицы на рынке всколыхнули торги в Китае. Фьючерсы на драгоценный металл в Шанхае в среду показали наибольшее внутридневное падение с 2013 года. Кроме того, объемы торгов выросли до рекордного уровня.

Золото торговалось на 1,1% выше за $3,329.16 за унцию в 11:47 утра в Сингапуре, после того, как ранее во время сессии оно выросло на 2,4%. Индекс Bloomberg Dollar Spot Index немного снизился. Серебро и платина упали в цене, а палладий почти не изменился.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Сингапур
Китай
Соединенные Штаты
Brent
$66.03
Bitcoin
$92,579.20
S&P 500
$5,380.11
Tesla
$256.53
Газ TTF
$34.16
Золото
$3,334.45
Ethereum
$1,769.54