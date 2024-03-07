Золото на історичному максимумі і це тільки початок
Київ • УНН
Ціна на золото досягла нового рекорду в $2154 за унцію після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл заявив про ймовірне зниження процентних ставок цього року.
Золото досягло нового рекорду $2154 за унцію, після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл сказав, про ймовірне зниження процентних ставок цього року, пише УНН із посиланням на Bloomberg.
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Ціна золота піднялася на 1,1% після виступу голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла в Конгресі. Він висловив думку, що ймовірно, доцільно буде знижувати ставки "в якийсь момент цього року", але зауважив, що поки що на це не готові.
Аналітик Citigroup Аакаш Доші зробив прогноз, що ціна на золото наступних три місяці дійде до позначки 2200 доларів за унцію та оновив прогноз до 2300 доларів на наступні 6-12 місяців. Аналітик посилається на можливі ризики рецесії у другому кварталі, які можуть підтримати попит на золото, особливо з огляду на зростання на фондовому та кредитному ринках.
Окрім відсоткових ставок, інші фактори, такі як активність макрофондів на ринку та роль металургійних металів, також впливають на міцність золота. Напружена ситуація на Близькому Сході, проблеми у світовому судноплавстві, економічні труднощі в Китаї та наближені президентські вибори у США також враховуються в аналізі.
Нагадаємо
Біткоїн близький до перевищення свого історичного максимуму в 68 тисяч доларів, встановленого в листопаді 2021 року, оскільки його вартість вже перевищила 65 тисяч.