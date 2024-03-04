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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Біткоїн впритул наблизився до свого історичного максимуму та може продовжити зростати

Київ • УНН

 • 25977 перегляди

Біткоїн близький до перевищення свого історичного максимуму в 68 тисяч доларів, встановленого в листопаді 2021 року, оскільки його вартість вже перевищила 65 тисяч.

Біткоїн впритул наблизився до свого історичного максимуму та може продовжити зростати

Вартість біткоїну перевищила 65 тис. доларів. Востаннє він  досягав такого рівня в кінці 2021 року, а щоб перевершити історичний максимум він повинен збільшити вартість ще на 3,6 тисячі доларів. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

На початку торгів на європейському ринку ціна біткоїна досягла сесійного максимуму в 65 537 доларів, встановивши новий дворічний рекорд. Історичного максимуму біткоїн досяг у листопаді 2021 року, коли коштував 68 999,99 доларів.

Найдорожча криптовалюта цього року подорожчала на 50%, з значною часткою зростання припадає на останні тижні, коли надходження в біткоїн-фонди, зареєстровані в США, різко зросли. Запуск спотових біржових фондів біткоїна у Сполучених Штатах на початку цього року відкрив шлях для нових великих інвесторів і знову підняв ентузіазм, нагадуючи про рух до рекордних рівнів, як у 2021 році.

Інвестори почуваються більш впевненими, схоже, ціна буде ще вищою

- сказав керівник відділу досліджень криптоаналітики 10x Research у Сінгапурі Маркус Тілен.

Чисті надходження в 10 найбільших спотових біткойн-фондів США сягнули 2,17 мільярда доларів за тиждень до 1 березня, причому більше половини з них надійшло в iShares Bitcoin Trust (IBIT.O) BlackRock.

Нагадаємо

На початку лютого, також вперше з 2021 року, біткоїн подолав позначку в 50 тисяч доларів. Тоді він подорожчав на 3 тисячі доларів за день.

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Біткойн сягне 200 тисяч доларів до 2025 року – Standard Chartered10.01.24, 05:02 • 31497 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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