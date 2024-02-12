Біткоїн перевищив позначку в $50 000 вперше з 2021 року

Біткоїн подолав позначку в $50 тисяч. Такої вартості він досяг вперше з 2021 року. На початку дня він коштував $47 тисяч. Про це сурмлять вже всі майданчики, які стежать за курсом криптовалюти, передає УНН.

Деталі

Біткоїн подолав психологічну позначку в $50 тис. Востаннє на такому рівні перша криптовалюта торгувалася в кінці 2021 року. Таким чином з січня 2024 року біткоїн зріс майже на 16%.

Зазначається, що за станом на вечір 12 лютого (19:30) BTC досяг ціни $49 939 згідно з даними CoinMarketCap

За даними аналітиків, зростання спровоковане підвищеним інтересом інвесторів до запущених нещодавно спотових ETF на основі біткоїна.

Біткоїн-ETF запустили 11 січня. На ньому зібрали мільярди доларів у перші тижні торгівлі. За даними профільних видань, що займаються відстеженням криптовалютного ринку, увага інвесторів була прикута до відтоку мільярдів доларів з високоприбуткового фонду Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). На тлі чого ціна біткоїна впала до 38 500 доларів всього через кілька днів після запуску ETF. Однак за останні кілька тижнів відтік коштів з GBTC сповільнився, тоді як у нові фонди приплив триває.

За перший торговий день спотовим біткоїном було продано акцій на 4,6 млрд доларів

Так само зростання біткоїна експерти пояснюють тим, що незабаром добувати його стане складніше. Згідно з прогнозами, вже у квітні відбудеться "халвінг" біткоїна (механізм захисту криптовалюти від інфляції, що передбачає скорочення винагороди за майнінг блоку вдвічі - ред.).

Додатково

Історичний максимум біткойна зафксували в листопаді 2021 року. Тоді його оцінили в $69 тисяч. А ось 2022 рік був важким для ринку криптовалют на тлі краху екосистеми Terra, скандалу навколо криптовалютної біржі FTX та її засновника Сема Бенкмана-Фріда, а також низки інших гучних подій у криптоіндустрії. Біткоїн завершив 2022 рік на позначці трохи вище $16 000, що на 75 % нижче за його історичний максимум. Багато інших криптовалютних активів зазнали ще сильнішого спаду.

2023 рік запам'ятається як період значного зростання на ринку криптовалют, але динаміка курсу біткоїна була доволі млявою протягом більшої частини року. Ще 1 жовтня біткоїн коштував лише 27 000 доларів, подорожчавши на 65 % з початку 2023 року, але це було відносно невелике відновлення, якщо врахувати, наскільки високий курс біткоїна зараз.

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