Биткоин превысил отметку в $50 000 впервые с 2021 года

Биткоин преодолел отметку в $50 тысяч. Такой стоимости он достиг впервые с 2021 года. В начале дня он стоил $47 тысяч. Об этом трубят уже все площадки следящие за курсом криптовалюты, передаёт УНН.

Детали

Биткоин преодолел психологическую отметку в $50 тыс. Последний раз на таком уровне первая криптовалюта торговалась в конце 2021 года. Таким образом с января 2024 года биткоин вырос почти на 16%.

Отмечается, что по состоянию на вечер 12 февраля (19:30) BTC достиг цены $49 939 согласно данным CoinMarketCap

По данным аналитиков рост спровоцирован повышенным интересом инвесторов к запущенным недавно спотовым ETF на основе биткоина.

Биткоин-ETF запустили 11 января. На нём собрали миллиарды долларов в первые недели торговли. По данным профильных изданий занимающихся отслеживание криптовалютного рынка, внимание инвесторов было приковано к оттоку миллиардов долларов из высокодоходного фонда Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). На фоне чего цена биткоина упала до 38 500 долларов всего через несколько дней после запуска ETF. Однако за последние пару недель отток средств из GBTC замедлился, в то время как в новые фонды приток продолжается.

За первый торговый день спотовым биткоином было продано акций на 4,6 млрд долларов

Так же рост биткоина эксперты объясняют тем, что вскоре добывать его станет сложнее. Согласно прогнозам уже в апреле произойдёт "халвинг" биткоина ( механизм защиты криптовалюты от инфляции, который подразумевает сокращение вознаграждения за майнинг блока вдвое – ред.).

Дополнительно

Исторический максимум биткойна зафксировали в ноябре 2021 года. Тогда его оценили в $69 тысяч. А вот 2022 год был тяжёлым для рынка криптовалют на фоне краха экосистемы Terra, скандала вокруг криптовалютной биржи FTX и её основателя Сэма Бэнкмана-Фрида, а также ряда других громких событий в криптоиндустрии. Биткоин завершил 2022 год на отметке чуть выше $16 000, что на 75 % ниже его исторического максимума. Многие другие криптовалютные активы претерпели ещё более сильный спад.

2023 год запомнится как период значительного роста на рынке криптовалют, но динамика курса биткоина была довольно вялой на протяжении большей части года. Ещё 1 октября биткоин стоил всего 27 000 долларов, подорожав на 65 % с начала 2023 года, но это было относительно небольшое восстановление, если учесть, насколько высок курс биткоина сейчас.

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