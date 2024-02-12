Биткоин превысил отметку в $50 000 впервые с 2021 года

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  238554 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  293191 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  249679 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  289420 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  317341 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  250050 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  208454 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Биткоин превысил отметку в $50 000 впервые с 2021 года

Биткоин превысил отметку $50 000 впервые с 2021 года, так как повышенный интерес инвесторов к недавно запущенным биткоин-фондам ETF и предстоящее в апреле уменьшение биткоина вдвое вызвали рост его цены почти на 16 % с января 2024 года.

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Биткоин превысил отметку в $50 000 впервые с 2021 года

Защита считает необоснованным решение Апелляционной палаты ВАКС об аресте Лиева с альтернативой залога в 50 млн грн

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда избрала меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога в размере 50 миллионов гривен по делу о контракте на поставку боеприпасов с львовским "Арсеналом" бывшему чиновнику Министерства обороны Александру Лиеву.

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Защита считает необоснованным решение Апелляционной палаты ВАКС об аресте Лиева с альтернативой залога в 50 млн грн

Министр финансов Украины обсудил подготовку к третьему пересмотру программы расширенного финансирования МВФ

Министр финансов Украины Сергей Марченко встретился с миссией МВФ, чтобы обсудить подготовку к третьему пересмотру программы расширенного финансирования Украины.

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Министр финансов Украины обсудил подготовку к третьему пересмотру программы расширенного финансирования МВФ

Зеленский о Ставке: был отдельный доклад о наших действиях на юге, в частности на Херсонщине

Президент Зеленский заслушал доклады новых военных командующих о ситуации на фронтах, включая Купянск, Лиман, Бахмут, Авдеевку, Марьинку и Запорожье, а также о действиях в Херсонской области и защите критической инфраструктуры от атак.

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Зеленский о Ставке: был отдельный доклад о наших действиях на юге, в частности на Херсонщине

Лиев после решения суда об аресте: дело станет "хорошим" уроком для всех чиновников, которые покупают вооружение

Бывший руководитель департамента Министерства обороны Украины арестован на два месяца с возможностью внесения 50 миллионов гривен залога по делу о контракте на поставку боеприпасов.

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Лиев после решения суда об аресте: дело станет "хорошим" уроком для всех чиновников, которые покупают вооружение

Государство выделило более 582 млн грн на оплату общественно полезных работ

По данным Государственного центра занятости, на выплату заработной платы за участие в общественных работах уже выделено более 582 миллионов гривен.

Общество •   •  15475 просмотра
Государство выделило более 582 млн грн на оплату общественно полезных работ

ЕС предлагает ввести санкции против китайских компаний за помощь рф - Bloomberg

Европейский союз предлагает впервые ввести торговые ограничения в отношении трех китайских компаний за содействие военным действиям россии на Украине в рамках новых санкций.

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ЕС предлагает ввести санкции против китайских компаний за помощь рф - Bloomberg

"Агрессор должен заплатить": Кулеба приветствовал решение ЕС по использованию прибыли от замороженных активов рф для Украины

Министр иностранных дел Украины поблагодарил международных партнеров за то, что они проложили путь к использованию средств, полученных от замороженных российских активов, для помощи Украине.

Война •   •  16822 просмотра
"Агрессор должен заплатить": Кулеба приветствовал решение ЕС по использованию прибыли от замороженных активов рф для Украины

Туск назвал себя самым проукраинскими политиком в Европе, но есть один нюанс

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что, хотя он является одним из самых сильных сторонников Украины в Европе, Польша также должна учитывать свои собственные интересы продовольственной безопасности.

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Туск назвал себя самым проукраинскими политиком в Европе, но есть один нюанс

На Днепропетровщине зажили более 40 тысяч потребителей после российской атаки дронов

Энергетики восстановили электроснабжение более 40 000 потребителей в Павлограде и прилегающих районах, которые были обесточены в результате атаки российского беспилотника.

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На Днепропетровщине зажили более 40 тысяч потребителей после российской атаки дронов