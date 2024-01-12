За первый торговый день спотовым биткоином было продано акций на 4,6 млрд долларов

В первый же торговый день для спотового биткоина ETF на фондовых биржах было продано акций на 4,6 млрд долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Такой небывалый ажиотаж возник после того, как регулятор по ценным бумагам США 10 января утвердил 11 заявок от эмитентов спотовых биткоинов. Как заявляют аналитики, одобрение комиссии для этого торгового инструмента стало переломным моментом для всей криптовалютной индустрии.

Утром 11 января все 11 бирж, подававших заявки, начали торги спотовым биткоином. Как пишет Reuters, это стало началом ожесточенной конкуренции за доля рынка. В первый день в объемах торгов доминировали такие биржы как Grayscale, BlackRock и Fidelity.

По мнению аналитиков, ожесточенная конкуренция в этой новой сфере не ограничится однодневной борьбой – это будет длительная гонка.

Добавим

Украина сейчас находится на пути законодательного регулирования виртуальных активов. Как рассказала в комментарии УНН соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка, при правильном подходе от урегулирования этой сферы выиграет и государство, и владельцы активов.

Среди плюсов она называет не только увеличение налоговых поступлений, а и обеспечение безопасности инвесторов, предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма, стимулирование инноваций и технологий, укрепление репутации и международного статуса, развитие новых рыночных сегментов, повышение финансовой инклюзии, возможность создания хаба для инвесторов.

Больше о криптовалюте читайте в материале: Биткоину прогнозируют небывалый рост: эксперт рассказала о влиянии криптовалют на традиционный финансовый сектор и перспективах для Украины

Напомним

В 2022 году Верховная рада приняла законопроект "О виртуальных активах" (№3637), который должен был вступить в силу только после изменений в Налоговый кодекс. Однако Президент ветировал его, внеся ряд правок.

Кроме того, изменения в налоговое законодательство так и не были внесены.

7 ноября 2023 года в парламенте зарегистрировали законопроект об урегулировании оборота виртуальных активов в Украине (№10225), разработанный Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Законопроектом предлагается налогообложение прибыли от деятельности на крипторынке по ставке 18% и военным сбором в размере 1,5%. 17 ноября министерство цифровой трансформации внесло альтернативный законопроект (№10225-1), которым в частности предлагается установить на уровне 18% налог на доходы физических лиц.

Однако налог будет вводиться постепенно: первые три года предусматривается ставка в размере 3%, а следующие пять лет - 9%.

Право на ставки, предусмотренные настоящим пунктом, будут иметь те плательщики налога на доходы физических лиц, сумма инвестиционной прибыли от операций с виртуальными активами которых не превышает 7 млн грн в течение одного отчетного года.