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Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина

Киев  •  УНН

11 январь 2024, 07:34  •  102529 просмотра

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Законодательное регулирование виртуальных активов в Украине повысит безопасность инвесторов, будет стимулировать инновации и увеличит налоговые поступления, считает Елена Соседка.

Безопасность инвесторов, развитие новых рыночных сегментов, симулирование развития инноваций - далеко не полный перечень плюсов от законодательного урегулирования виртуальных активов. Такое мнение в комментарии УНН высказала соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка.

Комиссии по ценным бумагам и биржам США приняли историческое решение

– впервые одобрив 11 спотовых биткоин-ETF на национальных биржах. Несмотря на то, что в своем решении комиссия отметила, что до сих пор не одобряет биткоин, такой шаг расширит доступ к наибольшей криптовалюте.

Украина же между тем находится на пути к законодательному урегулированию виртуальных активов, что при правильном подходе, принесет целый ряд преимуществ как для государства, так и для пользователей активов.

Детали

Очевидным преимуществом от законодательного регулирования оборота виртуальных активов Елена Соседка называет увеличение налоговых поступлений. Однако, по мнению эксперта, это далеко не все преимущества. Речь идет о масштабных выгодах:

- Обеспечение безопасности инвесторов: регулирование помогает защитить инвесторов от мошенничества и других недобросовестных практик. Это создает более безопасную и прозрачную среду для инвестиций, увеличивая доверие к рынку виртуальных активов.

- Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: эффективное регулирование позволяет правительствам лучше отслеживать финансовые транзакции и предотвращать отмывание денег и финансирование терроризма через криптовалютные платформы.

- Стимулирование инноваций и технологического развития: регулирование может способствовать инновационному развитию, устанавливая четкие правила для компаний, работающих в сфере виртуальных активов. Это может привлечь больше инвестиций в технологическую отрасль и способствовать общему экономическому росту.

- Укрепление репутации и международного Статуса: страны, которые успешно регулируют криптовалютный рынок, могут укрепить свою репутацию как финансовых инноваторов и надежных участников международного финансового сообщества.

- Развитие новых рыночных сегментов: законодательная поддержка может открыть двери для новых рыночных сегментов, основанных на виртуальных активах, таких как криптовалютные биржи, стартапы, блокчейн-проекты, увеличивая тем самым количество рабочих мест и экономическую деятельность в этой сфере.

- Повышение финансовой инклюзии: регулирование криптовалют может способствовать финансовой инклюзии, позволяя гражданам, которые не имеют доступа к традиционным банковским услугам, пользоваться альтернативными финансовыми инструментами.

- Создание хаба для инвесторов: эффективное регулирование рынка виртуальных активов может превратить государство в привлекательный хаб для инвесторов. Это создает стабильную и предсказуемую среду для вложения капитала, привлекая внутренних и международных инвесторов, которые заинтересованы в инновационных финансовых технологиях. Такой хаб способствует не только прямому привлечению инвестиций, но и развитию местной экосистемы стартапов, технологических компаний и других субъектов, связанных с виртуальными активами.

"Включение этого пункта подчеркивает, что эффективное регулирование рынка виртуальных активов не только повышает доходы бюджета и защищает инвесторов, но и способствует созданию инвестиционно привлекательной среды, что может иметь положительное влияние на общее экономическое развитие страны", - считает эксперт.

Больше о криптовалюте читайте в материале: Биткоину прогнозируют небывалый рост: эксперт рассказала о влиянии криптовалют на традиционный финансовый сектор и перспективах для Украины

Напомним

В 2022 году Верховная рада приняла законопроект "О виртуальных активах" (№3637), который должен был вступить в силу только после изменений в Налоговый кодекс. Однако Президент ветировал его, внеся ряд правок.

Кроме того, изменения в налоговое законодательство так и не были внесены. 7 ноября 2023 года в парламенте зарегистрировали законопроект об урегулировании оборота виртуальных активов в Украине (№10225), разработанный Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Законопроектом предлагается налогообложение прибыли от деятельности на крипторынке по ставке 18% и военным сбором в размере 1,5%. 17 ноября министерство цифровой трансформации внесло альтернативный законопроект (№10225-1), которым в частности предлагается установить на уровне 18% налог на доходы физических лиц. Однако налог будет вводиться постепенно: первые три года предусматривается ставка в размере 3%, а следующие пять лет - 9%.

Право на ставки, предусмотренные настоящим пунктом, будут иметь те плательщики налога на доходы физических лиц, сумма инвестиционной прибыли от операций с виртуальными активами которых не превышает 7 млн грн в течение одного отчетного года.  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика
Законодавче регулювання віртуальних активів: експерт пояснила, що від цього виграє Україна
Legislative regulation of virtual assets: expert explains how Ukraine will benefit from it
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