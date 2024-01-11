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Законодавче регулювання віртуальних активів: експерт пояснила, що від цього виграє Україна

Законодавче регулювання віртуальних активів: експерт пояснила, що від цього виграє Україна

Київ • УНН

 • 131770 перегляди

Законодавче регулювання віртуальних активів в Україні підвищить безпеку інвесторів, стимулюватиме інновації та збільшить податкові надходження, вважає Олена Сосєдка.

Безпека інвесторів, розвиток нових ринкових сегментів, симулювання розвитку інновацій – далеко не повний перелік плюсів від законодавчого врегулювання віртуальних активів. Таку думку у коментарі УНН висловила співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка.

Комісії з цінних паперів та бірж США ухвалила історичне рішення – вперше схваливши 11 спотових біткоїн-ETF на національних біржах. Попри те, що у своєму рішенні комісія зазначила, що досі не схвалює біткоїн, такий крок розширить доступ до найбільшої криптовалюти.

Україна ж тим часом перебуває на шляху до законодавчого врегулювання віртуальних активів, що при правильному підходить, принесе цілу низку переваг як для держави так і для користувачів активів.

Деталі

Очевидною перевагою від законодавчого регулювання обігу віртуальних активів Олена Сосєдка називає збільшення податкових надходжень. Однак, на думку експерта, це далеко не всі переваги. Мова йде про масштабні вигоди:

• Забезпечення безпеки інвесторів: регулювання допомагає захистити інвесторів від шахрайства та інших недобросовісних практик. Це створює більш безпечне та прозоре середовище для інвестицій, збільшуючи довіру до ринку віртуальних активів.

• Запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму: ефективне регулювання дозволяє урядам краще відслідковувати фінансові транзакції і запобігати відмиванню грошей та фінансуванню тероризму через криптовалютні платформи.

• Стимулювання інновацій та технологічного розвитку: регулювання може сприяти інноваційному розвитку, встановлюючи чіткі правила для компаній, які працюють у сфері віртуальних активів. Це може залучити більше інвестицій у технологічну галузь та сприяти загальному економічному росту.

• Зміцнення репутації та міжнародного Статусу: країни, які успішно регулюють криптовалютний ринок, можуть зміцнити свою репутацію як фінансових інноваторів та надійних учасників міжнародного фінансового співтовариства.

• Розвиток нових ринкових сегментів: законодавча підтримка може відкрити двері для нових ринкових сегментів, які базуються на віртуальних активах, таких як криптовалютні біржі, стартапи, блокчейн-проекти, збільшуючи тим самим кількість робочих місць та економічну діяльність у цій сфері.

• Підвищення фінансової інклюзії: регулювання криптовалют може сприяти фінансовій інклюзії, дозволяючи громадянам, які не мають доступу до традиційних банківських послуг, користуватися альтернативними фінансовими інструментами.

• Створення хабу для інвесторів: ефективне регулювання ринку віртуальних активів може перетворити державу на привабливий хаб для інвесторів. Це створює стабільне та передбачуване середовище для вкладення капіталу, приваблюючи внутрішніх та міжнародних інвесторів, які зацікавлені в інноваційних фінансових технологіях. Такий хаб сприяє не тільки прямому залученню інвестицій, але й розвитку місцевої екосистеми стартапів, технологічних компаній та інших суб'єктів, пов'язаних з віртуальними активами.

"Включення цього пункту підкреслює, що ефективне регулювання ринку віртуальних активів не тільки підвищує доходи бюджету та захищає інвесторів, але й сприяє створенню інвестиційно привабливого середовища, що може мати позитивний вплив на загальний економічний розвиток країни", - вважає експерт.

Більше про криптувалюту читайте в матеріалі: Біткоїну прогнозують небувале зростання: експерт розповіла про вплив криптовалют на традиційний фінансовий сектор та перспективи для України

Нагадаємо

У 2022 році Верховна рада ухвалила законопроект "Про віртуальні активи" (№3637), який мав набути чинності лише після змін до Податкового кодексу. Однак Президент ветував його, внісши низку правок.

Крім того, зміни до податково законодавства так і не були внесені. 7 листопада 2023 року у парламенті зареєстрували законопроект про врегулювання обороту віртуальних активів в Україні (№10225), розроблений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Законопроектом пропонується оподаткування прибутку від діяльності на крипторинку за ставкою 18% і військовим збором у розмірі 1,5%. 17 листопада міністерство цифрової трансформації внесло альтернативний законопроект (№10225-1), яким зокрема пропонується встановити на рівні 18% податок на доходи фізичних осіб. Однак податок буде вводитися поступово: перші три роки передбачається ставка у розмірі 3%, а наступні п’ять років — 9%.

Право на ставки, передбачені цим пунктом, матимуть ті платники податку на доходи фізичних осіб, сума інвестиційного прибутку від операцій з віртуальними активами яких не перевищує 7 млн грн протягом одного звітного року.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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