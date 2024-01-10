Біткоїну прогнозують небувале зростання: експерт розповіла про вплив криптовалют на традиційний фінансовий сектор та перспективи для України

9 січня найпопулярніша криптовалюта – біткоїн, досягла максимального значення з листопада минулого року – вартість одного "бітка" перевищила позначку 47 тисяч доларів. І це, як прогнозують аналітики, далеко не межа, пише УНН.

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Як передає видання Bloomberg, біткоїн 9 січня виріс до 47 007 доларів. Зазначається, що ажіотаж пов'язаний з оптимізмом інвесторів щодо можливого схвалення Комісією з цінних паперів та бірж США (SEC) запуску біржових спотових біткоін-фондів (BTC-ETF).

Минулого року біткоїн подорожчав на 160% в очікуванні схвалення заявки Комісії з цінних паперів США. У листопаді 2021 року токен досяг позначки 69 тисяч доларів. Зараз цей показник є історичним максимумом для біткоїну.

"Посилення біткоїну майже напевно є відповіддю на дуже високу ймовірність того, що ми побачимо спотове схвалення ETF цього тижня", - зазначив співзасновник та головний операційний директор криптохеджфонду Alt Tab Capital Грег Моріц.

Раніше інвестор Тім Дрейпер заявив, що 2024 року біткоїн може досягти позначки 250 тисяч доларів. До цього експерт прогнозував подорожчання біткоїну у 2024 році до 125 тисяч доларів. Таким чином інвестор вирішив збільшити свій прогноз. Він зазначив, що цифрова монета досі не досягла цього рівня через страхи щодо криптовалюти в уряді США. Проте експерт переконаний, що це лише затримка.

У той же час експерти банківської групи Standard Chartered, які також будують свій прогноз на можливому схваленні спотового біткоїну, очікують зростання цієї криптовалюти до 200 тисяч доларів за одиницю до кінця 2025 року.

Як би там не було – прогнози більш ніж значні.

Аналітики трактують схвалення спотового біткоїну-ETF як "переломний момент" на ринку криптовалют. Очікується, що це рішення залучить у цей сектор капітал у розмірі 50-100 млрд дол. лише у 2024 році.

УНН поговорив із співзасновницею першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Оленою Сосєдкою про криптовалюту та про те, як вона змінює традиційну фінансову галузь по всьому світу.

Олена Сосєдка наголошує, що криптовалюта – це не просто гроші, це цифрова революція. Використовуючи криптографію для безпеки, вона робить фінансові операції майже неможливими для підробки. Криптовалюта відрізняється від традиційних валют своєю децентралізацією: не контролюється центральними банками чи урядами.

Створена криптовалюта була загадковим Сатоші Накамото — людиною чи групою людей, деталі особистості яких досі оповиті містичною таємницею.

"Сатоші представив світові блокчейн-платформу, передбачивши необхідність змін у фінансовій системі", - зазначає Олена Сосєдка.

Біткоїн, як перша криптовалюта, був представлений світу в 2008 році в статті Накамото і запущений у 2009 році – перший блок у блокчейні біткоїну відомий як "генезис-блок".

"Накамото заклав основу для концепції блокчейну — децентралізованої мережі, де транзакції реєструються та підтверджуються учасниками мережі. Ця інновація послужила основою для розвитку безлічі криптовалют та блокчейн-проектів", - каже Олена Сосєдка.

Незважаючи на численні спроби розкрити особистість Накамото, вона залишається однією з найбільших загадок цифрового віку.

З 2010 року Накамото не виявляє жодної активності.

Цікавий факт

Днями невідомий користувач відправив 26,91 BTC (майже $1,2 млн за курсом на момент відправлення) на гаманець творця біткоїну Сатоші Накамото.

Адресу відправника поповнили з трьох джерел. Більшість коштів надійшла з гаманця, позначеного як такий, що належить Binance.

На даний момент генезис-гаманець Сатоші утримує на 99,67 BTC на цей час це більше 4,5 млн дол. Активи, що зберігаються в ньому, не переміщалися з моменту зникнення творця біткоїну в грудні 2010 року.

Це викликало дискусію, щодо того хто міг надіслати понад мільйон доларів на криптогаманець загадкового Сатоші. Навряд чи він сам це зробив. Це була чиясь помилка? Чи можливо, хто вирішив подякувати Сатоші за створення біткоїна? Лунають різні теорії.

Додамо, що за оцінками аналітиків Накамото може контролювати близько 1,1 млн біткоїнів, тобто 47 млрд доларів.

Криптовалюта і традиційні банки

На думку Олени Сосєдки, у світі, де криптовалюта і традиційні банки часто сприймаються як конкуренти, відкриваються унікальні можливості для співпраці.

"Деякі банки на Заході активно взаємодіють з криптовалютами, перетворюючи кошти з криптовалютних кошельків на фіатні рахунки. Міжнародні платіжні системи, такі як Visa і MasterCard, також дивляться у цьому напрямку, стають піонерами у розробці інновацій, що дозволяють клієнтам з легкістю конвертувати криптовалюту у фіатні гроші, у тих країнах, де це дозволено", - зазначила Сосєдка.

На думку співзасновниці фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions, блокчейн виступає як революційний інструмент для банків, покращуючи ефективність, швидкість і прозорість їхніх операцій.

"Використання криптовалют надає банкам новий рівень стабільності та довіри, відкриваючи нові горизонти у фінансовому світі", - вважає Сосєдка.

Експерт, зокрема, вказує на Ripple (XRP) як на яскравий приклад ефективної інтеграції криптовалюти у банківську сферу.

Ripple (XRP) - цифрова платіжна мережа та протокол, який використовується для розрахунків, обміну активами та переказу коштів. Зокрема, один із найбільших банків Австралії National Australia Bank (NAB) спільно з Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) використовує технологію Ripple для здійснення міжнародних платежів.

"Завдяки RippleNet, що обслуговує понад 300 фінансових організацій, Ripple відкриває шлях для швидких, надійних та економічно ефективних міжбанківських транзакцій у більш ніж 50 валютах. На сьогодні понад 50 провідних фінансових установ уже використовують Ripple, підвищуючи ефективність своїх операцій і забезпечуючи кращі умови обслуговування своїм клієнтам", - пояснила Олена Сосєдка.

За її словами, ми стоїмо на порозі глобальних змін у фінансовому секторі.

"Сьогодні ми стоїмо на порозі нової ери, де криптовалюти та блокчейн тісно переплітаються з традиційними фінансовими системами. Ця синергія відкриває двері до глобального розвитку фінансових послуг, пропонуючи створення більш гнучких, безпечних та ефективних фінансів.

Ця синергія відкриває двері до глобального розвитку фінансових послуг, пропонуючи створення більш гнучких, безпечних та ефективних фінансових рішень. Об'єднання традиційних фінансових систем з криптовалютами та блокчейн-технологіями обіцяє трансформацію у фінансовому світі, відкриваючи нові шляхи для інновацій та ефективності", - вважає Олена Сосєдка.

Криптовалюта та оподаткування

Але незважаючи на всю привабність криптовалют – податкова політика диктує свої правила.

"В різних країнах світу активно ведеться обговорення та впровадження змін в системі оподаткування доходів від криптовалют. Різні країни впроваджують свої підходи до оподаткування таких активів, в залежності від їх внутрішньої політики та законодательства.

Наприклад, в Італії, Португалії та Германії вже встановлені чіткі правила оподаткування доходів від криптовалют, включаючи прибутки від трейдингу, стейкінгу та інших видів діяльності, пов'язаних з криптовалютами.

З урахуванням змін в оподаткуванні, криптобіржі посилюють вимоги до своїх користувачів у контексті фінансової прозорості. Вони вимагають від користувачів надавати докази походження коштів та декларувати свої доходи, щоб забезпечити відповідність законодавства та запобігти незаконній діяльності", - пояснює експерт Олена Сосєдка.

За її словами, розвиток крипторинку та його регулювання в різних країнах підкреслює необхідність знайти збалансований підхід до оподаткування криптовалют. Це включає в себе розробку ефективних механізмів контролю за фінансовими операціями та підтримку інновацій у цій сфері.

Разом із вже традиційними криптовалютами, такими як Bitcoin та Ethereum, уряди починають звертати увагу на регулювання таких активів, як NFT. Це створює нові виклики для розробки ефективних та адекватних податкових стратегій у цій сфері, яка швидко розвивається.

"З урахуванням змін в оподаткуванні криптовалют, біржі, такі як Coinbase та Binance, посилюють вимоги до прозорості та відповідальності своїх користувачів. Вони вимагають від користувачів декларувати свої доходи та надавати докази походження коштів. Це сприяє запобіганню відмивання грошей та проведенню інших незаконних фінансових операцій, а також забезпечує дотримання законодавства у сфері фінансової прозорості", - резюмує Олена Сосєдка.

Експерт вважає, що з огляду на швидкий розвиток крипторинку, важливо, щоб законодавці та регулятори знаходили збалансовані підходи до оподаткування криптовалют.

Сосєдка вважає, що для України прийняття закону, який регулює ринок віртуальних активів, може принести кілька значущих переваг, окрім збільшення податкових надходжень до бюджету:

Забезпечення безпеки інвесторів: регулювання допомагає захистити інвесторів від шахрайства та інших недобросовісних практик. Це створює більш безпечне та прозоре середовище для інвестицій, збільшуючи довіру до ринку віртуальних активів.

Запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму: ефективне регулювання дозволяє урядам краще відслідковувати фінансові транзакції і запобігати відмиванню грошей та фінансуванню тероризму через криптовалютні платформи.

Стимулювання інновацій та технологічного розвитку: регулювання може сприяти інноваційному розвитку, встановлюючи чіткі правила для компаній, які працюють у сфері віртуальних активів. Це може залучити більше інвестицій у технологічну галузь та сприяти загальному економічному росту.

Зміцнення репутації та міжнародного Статусу: країни, які успішно регулюють криптовалютний ринок, можуть зміцнити свою репутацію як фінансових інноваторів та надійних учасників міжнародного фінансового співтовариства.

Розвиток нових ринкових сегментів: законодавча підтримка може відкрити двері для нових ринкових сегментів, які базуються на віртуальних активах, таких як криптовалютні біржі, стартапи, блокчейн-проекти, збільшуючи тим самим кількість робочих місць та економічну діяльність у цій сфері.

Підвищення фінансової інклюзії: регулювання криптовалют може сприяти фінансовій інклюзії, дозволяючи громадянам, які не мають доступу до традиційних банківських послуг, користуватися альтернативними фінансовими інструментами.

Створення хабу для інвесторів: ефективне регулювання ринку віртуальних активів може перетворити державу на привабливий хаб для інвесторів. Це створює стабільне та передбачуване середовище для вкладення капіталу, приваблюючи внутрішніх та міжнародних інвесторів, які зацікавлені в інноваційних фінансових технологіях. Такий хаб сприяє не тільки прямому залученню інвестицій, але й розвитку місцевої екосистеми стартапів, технологічних компаній та інших суб'єктів, пов'язаних з віртуальними активами.

"Включення цього пункту підкреслює, що ефективне регулювання ринку віртуальних активів не тільки підвищує доходи бюджету та захищає інвесторів, але й сприяє створенню інвестиційно привабливого середовища, що може мати позитивний вплив на загальний економічний розвиток країни", - вважає експерт.