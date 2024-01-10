Биткоину прогнозируют небывалый рост: эксперт рассказала о влиянии криптовалют на традиционный финансовый сектор и перспективах для Украины

9 января самая популярная криптовалюта - биткоин, достигла максимального значения с ноября прошлого года - стоимость одного "битка" превысила отметку 47 тысяч долларов. И это, как прогнозируют аналитики, далеко не предел, пишет УНН.

Детали

Как передает издание Bloomberg, биткоин 9 января вырос до 47 007 долларов. Отмечается, что ажиотаж связан с оптимизмом инвесторов относительно возможного одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) запуска биржевых спотовых биткоин-фондов (BTC-ETF).

В прошлом году биткоин подорожал на 160% в ожидании одобрения заявки Комиссии по ценным бумагам США. В ноябре 2021 года токен достиг отметки 69 тысяч долларов. Сейчас этот показатель является историческим максимумом для биткоина.

"Усиление биткоина почти наверняка является ответом на очень высокую вероятность того, что мы увидим спотовое одобрение ETF на этой неделе", - отметил соучредитель и главный операционный директор криптохеджфонда Alt Tab Capital Грег Мориц.

Ранее инвестор Тим Дрейпер заявил, что в 2024 году биткоин может достичь отметки 250 тысяч долларов. До этого эксперт прогнозировал подорожание биткоина в 2024 году до 125 тысяч долларов. Таким образом инвестор решил увеличить свой прогноз. Он отметил, что цифровая монета до сих пор не достигла этого уровня из-за страхов относительно криптовалюты в правительстве США. Однако эксперт убежден, что это лишь задержка.

В то же время эксперты банковской группы Standard Chartered, которые также строят свой прогноз на возможном одобрении спотового биткоина, ожидают роста этой криптовалюты до 200 тысяч долларов за единицу к концу 2025 года.

Как бы там ни было - прогнозы более чем внушительные.

Аналитики трактуют одобрение спотового биткоина-ETF как "переломный момент" на рынке криптовалют. Ожидается, что это решение привлечет в этот сектор капитал в размере 50-100 млрд долл. только в 2024 году.

УНН поговорил с соучредителем первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Еленой Соседкой о криптовалюте и о том, как она меняет традиционную финансовую отрасль по всему миру.

Елена Соседка отмечает, что криптовалюта - это не просто деньги, это цифровая революция. Используя криптографию для безопасности, она делает финансовые операции почти невозможными для подделки. Криптовалюта отличается от традиционных валют своей децентрализацией: не контролируется центральными банками или правительствами.

Создана криптовалюта была загадочным Сатоши Накамото - человеком или группой людей, детали личности которых до сих пор окутаны мистической тайной.

"Сатоши представил миру блокчейн-платформу, предусмотрев необходимость изменений в финансовой системе", - отмечает Елена Соседка.

Биткоин, как первая криптовалюта, был представлен миру в 2008 году в статье Накамото и запущен в 2009 году - первый блок в блокчейне биткоина известен как "генезис-блок".

"Накамото заложил основу для концепции блокчейна - децентрализованной сети, где транзакции регистрируются и подтверждаются участниками сети. Эта инновация послужила основой для развития множества криптовалют и блокчейн-проектов", - говорит Елена Соседка.

Несмотря на многочисленные попытки раскрыть личность Накамото, она остается одной из самых больших загадок цифрового века.

С 2010 года Накамото не проявляет никакой активности.

Интересный факт

На днях неизвестный пользователь отправил 26,91 BTC (почти $1,2 млн по курсу на момент отправки) на кошелек создателя биткоина Сатоши Накамото.

Адрес отправителя пополнили из трех источников. Большинство средств поступило с кошелька, обозначенного как принадлежащий Binance.

На данный момент генезис-кошелек Сатоши удерживает на 99,67 BTC на данный момент это более 4,5 млн долл. Активы, хранящиеся в нем, не перемещались с момента исчезновения создателя биткоина в декабре 2010 года.

Это вызвало дискуссию относительно того, кто мог прислать более миллиона долларов на криптокошелек загадочного Сатоши. Вряд ли он сам это сделал. Это была чья-то ошибка? Или возможно, кто решил поблагодарить Сатоши за создание биткоина? Звучат разные теории.

Добавим, что по оценкам аналитиков Накамото может контролировать около 1,1 млн биткоинов, то есть 47 млрд долларов.

Криптовалюта и традиционные банки

По мнению Елены Соседки, в мире, где криптовалюты и традиционные банки часто воспринимаются как конкуренты, открываются уникальные возможности для сотрудничества.

"Некоторые банки на Западе активно взаимодействуют с криптовалютами, превращая средства с криптовалютных кошельков на фиатные счета. Международные платежные системы, такие как Visa и MasterCard, также смотрят в этом направлении, становятся пионерами в разработке инноваций, позволяющих клиентам с легкостью конвертировать криптовалюту в фиатные деньги, в тех странах, где это разрешено", - отметила Соседка.

По мнению соосновательницы финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions, блокчейн выступает как революционный инструмент для банков, улучшая эффективность, скорость и прозрачность их операций.

"Использование криптовалют предоставляет банкам новый уровень стабильности и доверия, открывая новые горизонты в финансовом мире", - считает Соседка.

Эксперт, в частности, указывает на Ripple (XRP) как на яркий пример эффективной интеграции криптовалюты в банковскую сферу.

Ripple (XRP) - цифровая платежная сеть и протокол, который используется для расчетов, обмена активами и перевода средств. В частности, один из крупнейших банков Австралии National Australia Bank (NAB) совместно с Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) использует технологию Ripple для осуществления международных платежей.

"Благодаря RippleNet, обслуживающей более 300 финансовых организаций, Ripple открывает путь для быстрых, надежных и экономически эффективных межбанковских транзакций в более чем 50 валютах. На сегодняшний день более 50 ведущих финансовых учреждений уже используют Ripple, повышая эффективность своих операций и обеспечивая лучшие условия обслуживания своим клиентам", - пояснила Елена Соседка.

По ее словам, мы стоим на пороге глобальных изменений в финансовом секторе.

"Сегодня мы стоим на пороге новой эры, где криптовалюты и блокчейн тесно переплетаются с традиционными финансовыми системами. Эта синергия открывает двери к глобальному развитию финансовых услуг, предлагая создание более гибких, безопасных и эффективных финансов.

Эта синергия открывает двери к глобальному развитию финансовых услуг, предлагая создание более гибких, безопасных и эффективных финансовых решений. Объединение традиционных финансовых систем с криптовалютами и блокчейн-технологиями обещает трансформацию в финансовом мире, открывая новые пути для инноваций и эффективности", - считает Елена Соседка.

Криптовалюта и налогообложение

Но несмотря на всю привлекательность криптовалют - налоговая политика диктует свои правила.

"В разных странах мира активно ведется обсуждение и внедрение изменений в системе налогообложения доходов от криптовалют. Разные страны внедряют свои подходы к налогообложению таких активов, в зависимости от их внутренней политики и законодательства.

Например, в Италии, Португалии и Германии уже установлены четкие правила налогообложения доходов от криптовалют, включая доходы от трейдинга, стейкинга и других видов деятельности, связанных с криптовалютами.

С учетом изменений в налогообложении, криптобиржи ужесточают требования к своим пользователям в контексте финансовой прозрачности. Они требуют от пользователей предоставлять доказательства происхождения средств и декларировать свои доходы, чтобы обеспечить соответствие законодательства и предотвратить незаконную деятельность", - объясняет эксперт Елена Соседка.

По ее словам, развитие крипторынка и его регулирования в разных странах подчеркивает необходимость найти сбалансированный подход к налогообложению криптовалют. Это включает в себя разработку эффективных механизмов контроля за финансовыми операциями и поддержку инноваций в этой сфере.

Вместе с уже традиционными криптовалютами, такими как Bitcoin и Ethereum, правительства начинают обращать внимание на регулирование таких активов, как NFT. Это создает новые вызовы для разработки эффективных и адекватных налоговых стратегий в этой быстро развивающейся сфере.

"С учетом изменений в налогообложении криптовалют, биржи, такие как Coinbase и Binance, ужесточают требования к прозрачности и ответственности своих пользователей. Они требуют от пользователей декларировать свои доходы и предоставлять доказательства происхождения средств. Это способствует предотвращению отмывания денег и проведению других незаконных финансовых операций, а также обеспечивает соблюдение законодательства в сфере финансовой прозрачности", - резюмирует Елена Соседка.

Эксперт считает, что учитывая быстрое развитие крипторынка, важно, чтобы законодатели и регуляторы находили сбалансированные подходы к налогообложению криптовалют.

Соседка считает, что для Украины принятие закона, регулирующего рынок виртуальных активов, может принести несколько значимых преимуществ, кроме увеличения налоговых поступлений в бюджет:

Обеспечение безопасности инвесторов: регулирование помогает защитить инвесторов от мошенничества и других недобросовестных практик. Это создает более безопасную и прозрачную среду для инвестиций, увеличивая доверие к рынку виртуальных активов.

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: эффективное регулирование позволяет правительствам лучше отслеживать финансовые транзакции и предотвращать отмывание денег и финансирование терроризма через криптовалютные платформы.

Стимулирование инноваций и технологического развития: регулирование может способствовать инновационному развитию, устанавливая четкие правила для компаний, работающих в сфере виртуальных активов. Это может привлечь больше инвестиций в технологическую отрасль и способствовать общему экономическому росту.

Укрепление репутации и международного Статуса: страны, которые успешно регулируют криптовалютный рынок, могут укрепить свою репутацию как финансовых инноваторов и надежных участников международного финансового сообщества.

Развитие новых рыночных сегментов: законодательная поддержка может открыть двери для новых рыночных сегментов, основанных на виртуальных активах, таких как криптовалютные биржи, стартапы, блокчейн-проекты, увеличивая тем самым количество рабочих мест и экономическую деятельность в этой сфере.

Повышение финансовой инклюзии: регулирование криптовалют может способствовать финансовой инклюзии, позволяя гражданам, которые не имеют доступа к традиционным банковским услугам, пользоваться альтернативными финансовыми инструментами.

Создание хаба для инвесторов: эффективное регулирование рынка виртуальных активов может превратить государство в привлекательный хаб для инвесторов. Это создает стабильную и предсказуемую среду для вложения капитала, привлекая внутренних и международных инвесторов, которые заинтересованы в инновационных финансовых технологиях. Такой хаб способствует не только прямому привлечению инвестиций, но и развитию местной экосистемы стартапов, технологических компаний и других субъектов, связанных с виртуальными активами.

"Включение этого пункта подчеркивает, что эффективное регулирование рынка виртуальных активов не только повышает доходы бюджета и защищает инвесторов, но и способствует созданию инвестиционно привлекательной среды, что может иметь положительное влияние на общее экономическое развитие страны", - считает эксперт.