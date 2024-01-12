За перший торговий день спотовим біткоїном було продано акцій на 4,6 млрд доларів

У перший же торговий день для спотового біткоїна ETF на фондових біржах було продано акцій на 4,6 млрд доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Такий небувалий ажіотаж виник після того, як регулятор з цінних паперів США 10 січня затвердив 11 заявок від емітентів спотових біткоїнів. Як заявляють аналітики, схвалення комісії для цього торгового інструменту стало переломним моментом для всієї криптовалютної індустрії.

Вранці 11 січня всі 11 бірж, які подавали заявки, почали торги спотовим біткоїном. Як пише Reuters, це стало початком запеклої конкуренції за частку ринку. У перший день в обсягах торгів домінували такі біржі як Grayscale, BlackRock і Fidelity.

На думку аналітиків, запекла конкуренція в цій новій сфері не обмежиться одноденною боротьбою - це будуть тривалі перегони.

Додамо

Україна зараз перебуває на шляху законодавчого регулювання віртуальних активів. Як розповіла в коментарі УНН співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка, за правильного підходу від урегулювання цієї сфери виграє і держава, і власники активів.

Серед плюсів вона називає не тільки збільшення податкових надходжень, а й гарантування безпеки інвесторів, запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, стимулювання інновацій і технологій, зміцнення репутації та міжнародного статусу, розвиток нових ринкових сегментів, підвищення фінансової інклюзії, можливість створення хаба для інвесторів.

Більше про криптовалюту читайте в матеріалі: Біткоїну прогнозують небувале зростання: експертка розповіла про вплив криптовалют на традиційний фінансовий сектор і перспективи для України

Нагадаємо

2022 року Верховна рада ухвалила законопроєкт "Про віртуальні активи" (№3637), який мав набути чинності тільки після змін до Податкового кодексу. Однак Президент ветував його, внісши низку правок.

Крім того, зміни до податкового законодавства так і не було внесено.

7 листопада 2023 року в парламенті зареєстрували законопроєкт про врегулювання обігу віртуальних активів в Україні (№10225), розроблений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Законопроєктом пропонується оподаткування прибутку від діяльності на крипторинку за ставкою 18% і військовим збором у розмірі 1,5%. 17 листопада міністерство цифрової трансформації внесло альтернативний законопроєкт (№10225-1), яким зокрема пропонується встановити на рівні 18% податок на доходи фізичних осіб.

Однак податок запроваджуватиметься поступово: перші три роки передбачається ставка в розмірі 3%, а наступні п'ять років - 9%.

Право на ставки, передбачені цим пунктом, матимуть ті платники податку на доходи фізичних осіб, сума інвестиційного прибутку від операцій з віртуальними активами яких не перевищує 7 млн грн протягом одного звітного року.