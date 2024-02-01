Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
Киев • УНН
На стоимость криптовалют влияет ряд специфических факторов. Эксперт разъяснила, что такое халвинг и как этот фактор влияет на стоимость, прежде всего, биткоина.
Кроме спроса и предложения, которые традиционно влияют на цену большинства активов, на стоимость криптовалют влияет еще ряд специфических факторов. О них в комментарии УНН рассказала соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка.
Как и для большинства активов, цена определяется балансом между предложением и спросом. Например, халвинг биткоина, который сокращает вознаграждение за добычу блоков вдвое, снижает предложение новых монет, что может влиять на цену
Эксперт разъяснила, что такое халвинг и как этот фактор влияет на стоимость, прежде всего, самой популярной криптовалюты – биткоина.
"Халвинг – это процесс уменьшения вознаграждения за добычу новых блоков в блокчейне биткоина вдвое, который происходит примерно раз в четыре года. Это механизм, направленный на сокращение инфляции и управление общим количеством биткоинов", - пояснила Соседка. Она также отметила, что, хотя халвинг наиболее известен в контексте биткоина, подобные механизмы могут применяться и в других криптовалютах, имеющих ограниченное предложение.
Этот процесс помогает стабилизировать и замедлять генерацию новых монет, влияя на экономику криптовалюты и потенциально на ее стоимость на рынке. Как отмечает Соседка, практика прошлых лет показала, что халвинг может провоцировать рост стоимости биткоина. Следующий халвинг для этой криптовалюты ожидается приблизительно в апреле 2024 года.
Значительное влияние на цену криптовалют, имеют и новости о регулировании или введении запретов в разных странах. Инвестиционный интерес к криптовалютам также может способствовать росту цен.
"Общие экономические тренды, такие как инфляция, также могут влиять на криптовалютные рынки. Например, высокая инфляция может способствовать поиску инвесторами "защитных активов", среди которых может быть и биткоин. Или, к примеру, политика Федеральной резервной системы США, влияющая на финансовые рынки в целом, включая рынок криптовалют. Например, решения по ставкам могут сказываться на инвестиционном аппетите к рискованным активам, таким как криптовалюты", - добавляет Соседка.
Еще одним значимым фактором являются технологические изменения и обновления.
"Разработки в технологии блокчейна могут влиять на восприятие и функциональность криптовалют. Развитие и усовершенствование технологий, включая появление спотовых ETF на биткоин, может увеличить приток институциональных инвестиций и, как следствие, поддержать рост цен на криптовалюты", - поясняет эксперт.
Она отмечает, что на стоимость цифровых активов, влияют и геополитические факторы.
"Нестабильность в мировой политике и экономике может способствовать увеличению интереса к криптовалютам как к альтернативным активам", - считает Соседка.
Биткоин часто сравнивают с золотом. Елена Соседка пояснила в чем схожесть этих активов и чем они отличаются.
"Сравнение биткоина с золотом часто проводится из-за его свойств цифрового хранилища ценности. Как и золото, биткоин имеет ограниченное предложение и иногда используется в качестве хеджа против инфляции. Однако биткоин обладает и отличительными чертами, такими как высокая портативность, делимость и прозрачность", - пояснила эксперт.
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
На стоимость криптовалют влияет ряд специфических факторов. Эксперт разъяснила, что такое халвинг и как этот фактор влияет на стоимость, прежде всего, биткоина.
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