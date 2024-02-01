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Експертка розповіла, що впливає на вартість криптовалют і чим біткоїн схожий на золото

Експертка розповіла, що впливає на вартість криптовалют і чим біткоїн схожий на золото

Київ • УНН

 • 291827 перегляди

На вартість криптовалют впливає низка специфічних факторів. Експертка роз'яснила, що таке халвінг і як цей фактор впливає на вартість, насамперед, біткоїна.

Окрім попиту та пропозиції, які традиційно впливають на ціну більшості активів, на вартість криптовалют впливає ще низка специфічних факторів. Про них у коментарі УНН розповіла співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка.

Як і для більшості активів, ціна визначається балансом між пропозицією і попитом. Наприклад, халвінг біткоїна, який скорочує винагороду за видобуток блоків удвічі, знижує пропозицію нових монет, що може впливати на ціну

- пояснила Сосєдка. 

Експертка роз'яснила, що таке халвінг і як цей фактор впливає на вартість, насамперед, найпопулярнішої криптовалюти - біткоїна.

"Халвінг - це процес зменшення винагороди за видобуток нових блоків у блокчейні біткоїна вдвічі, який відбувається приблизно раз на чотири роки. Це механізм, спрямований на скорочення інфляції та управління загальною кількістю біткоїнів", - пояснила Сосєдка. Вона також зазначила, що, хоча халвінг найвідоміший у контексті біткоїна, подібні механізми можуть застосовуватися і в інших криптовалютах, що мають обмежену пропозицію.

Цей процес допомагає стабілізувати і сповільнювати генерацію нових монет, впливаючи на економіку криптовалюти і потенційно на її вартість на ринку. Як зазначає Сосєдка, практика минулих років показала, що халвінг може провокувати зростання вартості біткоїна. Наступний халвінг для цієї криптовалюти очікується приблизно у квітні 2024 року.

Значний вплив на ціну криптовалют, мають і новини про регулювання або введення заборон у різних країнах. Інвестиційний інтерес до криптовалют також може сприяти зростанню цін.

"Загальні економічні тренди, такі як інфляція, також можуть впливати на криптовалютні ринки. Наприклад, висока інфляція може сприяти пошуку інвесторами "захисних активів", серед яких може бути і біткоїн. Або, наприклад, політика Федеральної резервної системи США, що впливає на фінансові ринки загалом, включно з ринком криптовалют. Наприклад, рішення щодо ставок можуть позначатися на інвестиційному апетиті до ризикованих активів, таких як криптовалюти", - додає Сосєдка.

Ще одним значущим чинником є технологічні зміни та оновлення.

"Розробки в технології блокчейну можуть впливати на сприйняття і функціональність криптовалют. Розвиток і вдосконалення технологій, включно з появою спотових ETF на біткоїн, може збільшити приплив інституційних інвестицій і, як наслідок, підтримати зростання цін на криптовалюти", - пояснює експерт.

Вона зазначає, що на вартість цифрових активів, впливають і геополітичні чинники.

"Нестабільність у світовій політиці та економіці може сприяти збільшенню інтересу до криптовалют як до альтернативних активів", - вважає Сосєдка.

Біткоїн часто порівнюють із золотом. Олена Сосєдка пояснила в чому схожість цих активів і чим вони відрізняються.

"Порівняння біткоїна із золотом часто проводиться через його властивості цифрового сховища цінності. Як і золото, біткоїн має обмежену пропозицію й іноді використовується як хедж проти інфляції. Однак біткоїн має і відмінні риси, такі як висока портативність, подільність і прозорість", - пояснила експерт.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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