Біткойн сягне 200 тисяч доларів до 2025 року – Standard Chartered
Київ • УНН
Standard Chartered прогнозує, що біткоїн може досягти $200 000 до 2025 року, що пов'язано з очікуваним схваленням спотових біткоїн-біржових фондів (ETF).
На початку тижня Standard Chartered Bank оголосив прогноз, згідно з яким ціна біткойна перевищить 200 000 доларів США до кінця 2025 року на тлі очікуваного схвалення заявок на біткойн спот ETF. Про це пише видання cryptotimes, передає УНН.
Якщо надходження, пов’язані з ETF, матеріалізуються, як ми очікуємо, ми вважаємо, що наприкінці 2025 року рівень ближче до 200 000 доларів США можливий.
Деталі
Кендрік також зазначив, що банк розглядає спотові схвалення біткойн ETF як "переломний момент" для нормалізації участі біткойнів
Цей прогноз базується на очікуванні, що до кінця 2024 року спотові біткойн-ETF у США зможуть утримувати від 437 000 до 1,32 мільйона біткойнів, що означає приплив на ринок від 50 до 100 мільярдів доларів.
Керівники Standard Chartered вважають, що біткойну потрібно буде зрости до 200 000 доларів, що в 4,3 рази перевищує поточну вартість у 47 000 доларів.
З іншого боку, за даними банку, вартість золотих біржових продуктів вже досягла рівня, що в 4,3 рази перевищує їх початкову вартість приблизно через сім-вісім років після їх появи в листопаді 2004 року.
Керівники банку також відзначили, що їхній останній прогноз ціни біткойна справдився. Зокрема, раніше вони обіцяли, що ціна біткойна на рівні 100 000 доларів США сягне до кінця 2024 року.