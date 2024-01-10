Биткойн достигнет 200 тысяч долларов к 2025 году - Standard Chartered
Киев • УНН
Standard Chartered прогнозирует, что биткоин может достичь $200 000 к 2025 году, что связано с ожидаемым одобрением спотовых биткоин-биржевых фондов (ETF).
В начале недели Standard Chartered Bank объявил прогноз, согласно которому цена биткойна превысит 200 000 долларов США к концу 2025 года на фоне ожидаемого одобрения заявок на биткойн спот ETF. Об этом пишет издание cryptotimes, передает УНН.
Если поступления, связанные с ETF, материализуются, как мы ожидаем, мы считаем, что в конце 2025 года уровень ближе к 200 000 долларов США возможен.
Детали
Кендрик также отметил, что банк рассматривает спотовые одобрения биткойн ETF как "переломный момент" для нормализации участия биткойнов
Этот прогноз основан на ожидании, что к концу 2024 года спотовые биткойн-ETF в США смогут удерживать от 437 000 до 1,32 миллиона биткойнов, что означает приток на рынок от 50 до 100 миллиардов долларов.
Руководители Standard Chartered считают, что биткойну нужно будет вырасти до 200 000 долларов, что в 4,3 раза превышает текущую стоимость в 47 000 долларов.
С другой стороны, по данным банка, стоимость золотых биржевых продуктов уже достигла уровня, в 4,3 раза превышающего их первоначальную стоимость примерно через семь-восемь лет после их появления в ноябре 2004 года.
Руководители банка также отметили, что их последний прогноз цены биткойна оправдался. В частности, ранее они обещали, что цена биткойна на уровне 100 000 долларов США достигнет к концу 2024 года.
Биткойн достигнет 200 тысяч долларов к 2025 году - Standard Chartered
Standard Chartered прогнозирует, что биткоин может достичь $200 000 к 2025 году, что связано с ожидаемым одобрением спотовых биткоин-биржевых фондов (ETF).
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