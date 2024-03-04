Биткоин вплотную приблизился к своему историческому максимуму и может продолжить расти

В начале торгов на европейском рынке цена биткоина достигла сессионного максимума в 65 537 долларов, установив новый двухлетний рекорд. Исторического максимума биткоин достиг в ноябре 2021 года, когда стоил 68 999,99 долларов.

Самая дорогая криптовалюта этого года подорожала на 50%, со значительной долей роста приходится на последние недели, когда поступления в биткоин-фонды, зарегистрированные в США, резко выросли. Запуск спотовых биржевых фондов биткоина в Соединенных Штатах в начале этого года открыл путь для новых крупных инвесторов и снова поднял энтузиазм, напоминая о движении к рекордным уровням, как в 2021 году.

Инвесторы чувствуют себя более уверенными, похоже, цена будет еще выше - сказал руководитель отдела исследований криптоаналитики 10x Research в Сингапуре Маркус Тилен.

Чистые поступления в 10 крупнейших спотовых биткоин-фондов США достигли 2,17 миллиарда долларов за неделю до 1 марта, причем более половины из них поступило в iShares Bitcoin Trust (IBIT.O) BlackRock.

Напомним

В начале февраля, также впервые с 2021 года, биткоин преодолел отметку в 50 тысяч долларов. Тогда он подорожал на 3 тысячи долларов за день.

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