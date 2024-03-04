Биткоин вплотную приблизился к своему историческому максимуму и может продолжить расти

Эксклюзив
Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
  •  24431 просмотра

Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

Эксклюзив
В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
  •  91089 просмотра

В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

Эксклюзив
Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
  •  107329 просмотра

Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

Эксклюзив
Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
  •  108002 просмотра

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  208841 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  273503 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  237900 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  259663 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  271377 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  211892 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Биткоин вплотную приблизился к своему историческому максимуму и может продолжить расти

Биткоин вплотную приблизился к своему историческому максимуму и может продолжить расти

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 16:33  •  2130 просмотра

Read in English

Биткоин близок к превышению своего исторического максимума в 68 тысяч долларов, установленного в ноябре 2021 года, поскольку его стоимость уже превысила 65 тысяч.

В начале торгов на европейском рынке цена биткоина достигла сессионного максимума в 65 537 долларов, установив новый двухлетний рекорд. Исторического максимума биткоин достиг в ноябре 2021 года, когда стоил 68 999,99 долларов.

Самая дорогая криптовалюта этого года подорожала на 50%, со значительной долей роста приходится на последние недели, когда поступления в биткоин-фонды, зарегистрированные в США, резко выросли. Запуск спотовых биржевых фондов биткоина в Соединенных Штатах в начале этого года открыл путь для новых крупных инвесторов и снова поднял энтузиазм, напоминая о движении к рекордным уровням, как в 2021 году.

Инвесторы чувствуют себя более уверенными, похоже, цена будет еще выше

- сказал руководитель отдела исследований криптоаналитики 10x Research в Сингапуре Маркус Тилен.

Чистые поступления в 10 крупнейших спотовых биткоин-фондов США достигли 2,17 миллиарда долларов за неделю до 1 марта, причем более половины из них поступило в iShares Bitcoin Trust (IBIT.O) BlackRock.

Напомним

В начале февраля, также впервые с 2021 года, биткоин преодолел отметку в 50 тысяч долларов. Тогда он подорожал на 3 тысячи долларов за день.

undefined

Биткойн достигнет 200 тысяч долларов к 2025 году - Standard Chartered10.01.24, 05:02 • 0 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ЭкономикаТехнологии
reutersReuters
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
Біткоїн впритул наблизився до свого історичного максимуму та може продовжити зростати
Bitcoin is close to its all-time high and may continue to grow
Новости по теме

Биткоин вплотную приблизился к своему историческому максимуму и может продолжить расти

Биткоин близок к превышению своего исторического максимума в 68 тысяч долларов, установленного в ноябре 2021 года, поскольку его стоимость уже превысила 65 тысяч.

Экономика •   •  2130 просмотра
Биткоин вплотную приблизился к своему историческому максимуму и может продолжить расти

За прошлый год уровень поддельных банкнот в Украине уменьшился - НБУ

Уровень поддельных банкнот в Украине снизился в 2023 году - 2,1 подделки на миллион гривен по сравнению с 2,2 в 2022 году, тогда как в ЕС подделки были почти в восемь раз выше, согласно данным Национального банка Украины.

Экономика •   •  2224 просмотра
За прошлый год уровень поддельных банкнот в Украине уменьшился - НБУ

Аудит Минобороны: на Житомирщине обнаружили 30 тысяч турникетов, которые почти год лежат на складах

Почти 30 000 новых медицинских жгутов американского производства были найдены неиспользованными через 6 месяцев на складе украинской воинской части.

Война •   •  3168 просмотра
Аудит Минобороны: на Житомирщине обнаружили 30 тысяч турникетов, которые почти год лежат на складах

Раннее наступление весны в Киеве обусловлено одной из самых теплых зим в истории

Раннее начало весны в Киеве было вызвано самой теплой зимой за всю историю наблюдений, которая началась на 37 дней раньше, чем в среднем.

Киев •   •  2650 просмотра
Раннее наступление весны в Киеве обусловлено одной из самых теплых зим в истории

За два года войны Правительство привлекло более 892 миллиардов гривен с продажи облигаций внутреннего государственного займа

Правительство Украины привлекло более 34 миллиардов гривен от продажи облигаций внутреннего государственного займа в январе-феврале 2024 года, превысив объемы погашения более чем на 20 миллиардов гривен.

Война •   •  5440 просмотра
За два года войны Правительство привлекло более 892 миллиардов гривен с продажи облигаций внутреннего государственного займа

Количество министерств планируется сократить на треть - Шмыгаль

Премьер-министр объявил о планах сократить количество министерств на треть и уже сократил 20 000 вакансий на государственной службе в рамках реформ, направленных на оптимизацию работы правительства.

Политика •   •  4823 просмотра
Количество министерств планируется сократить на треть - Шмыгаль

Американские и львовские хирурги сформировали парню новое небо из тканей щеки

Парню, который родился без неба - хирурги из Украины и США успешно сформировали новое из его собственных тканей.

Здоровье •   •  4116 просмотра
Американские и львовские хирурги сформировали парню новое небо из тканей щеки

В Албании открыли новую авиабазу НАТО, которая станет центром воздушных операций Альянса

Албания превратила старую советскую авиабазу в региональный центр воздушных операций НАТО на Западных Балканах.

Новости Мира •   •  4177 просмотра
В Албании открыли новую авиабазу НАТО, которая станет центром воздушных операций Альянса

Шмыгаль рассчитывает, что все страны-члены НАТО подпишут с Украиной гарантии безопасности

Премьер-министр Шмыгаль ожидает, что все страны-члены НАТО и более 30 других стран подпишут соглашения о безопасности, которые будут гарантировать защиту Украины.

Война •   •  7616 просмотра
Шмыгаль рассчитывает, что все страны-члены НАТО подпишут с Украиной гарантии безопасности

Малайзия может возобновить поиски Боинга, пропавшего на рейсе МН370 в 2014 году- правительство страны

Правительство Малайзии заявляет, что возобновит поиски пропавшего без вести рейса MH370 Малайзийских авиалиний, если частная компания предоставит новые достоверные свидетельства о местонахождении самолета.

Новости Мира •   •  4164 просмотра
Малайзия может возобновить поиски Боинга, пропавшего на рейсе МН370 в 2014 году- правительство страны