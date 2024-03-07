Золото на историческом максимуме и это только начало

Золото достигло нового рекорда $2154 за унцию, после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал, о вероятном снижении процентных ставок в этом году, пишет УНН с ссылкой на Bloomberg.

Детали

Цена золота поднялась на 1,1% после выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Конгрессе. Он высказал мнение, что вероятно, целесообразно будет снижать ставки "в какой-то момент этого года", но заметил, что пока что на это не готовы.

Аналитик Citigroup Аакаш Доши сделал прогноз, что цена на золото следующих три месяца дойдет до отметки 2200 долларов за унцию и обновил прогноз до 2300 долларов на следующие 6-12 месяцев. Аналитик ссылается на возможные риски рецессии во втором квартале, которые могут поддержать спрос на золото, особенно учитывая рост на фондовом и кредитном рынках.

Кроме процентных ставок, другие факторы, такие как активность макрофондов на рынке и роль металлургических металлов, также влияют на прочность золота. Напряженная ситуация на Ближнем Востоке, проблемы в мировом судоходстве, экономические трудности в Китае и приближающиеся президентские выборы в США также учитываются в анализе.

Напомним,

Биткоин близок к превышению своего исторического максимума в 68 тысяч долларов, установленного в ноябре 2021 года, поскольку его стоимость уже превысила 65 тысяч.