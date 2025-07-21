Золото дорожчає на тлі ослаблення долара та торгових переговорів США

$41.750.12
48.610.15
ukenru
СБУ та Офіс Генпрокурора проводять обшуки в НАБУ: що відомо
05:40 • 17186 перегляди
СБУ та Офіс Генпрокурора проводять обшуки в НАБУ: що відомо
03:31 • 66715 перегляди
Івано-Франківськ пережив наймасштабнішу атаку з початку повномасштабного вторгнення рф
Ексклюзив
20 липня, 09:39 • 69589 перегляди
Чоловік, який напав з ножем на відвідувача ТРЦ в Києві, виявився колишнім військовим
Ексклюзив
20 липня, 07:27 • 147040 перегляди
Один з найнапруженіших тижнів року: астропрогноз на 21–27 липня
19 липня, 21:47 • 145672 перегляди
Усик у п’ятому раунді переміг Дюбуа нокаутом і став абсолютним чемпіоном світу (відео)
19 липня, 17:24 • 100451 перегляди
Зеленський заявив, що команда зараз працює ще над одним обміном
19 липня, 14:56 • 64607 перегляди
Зеленський оновив склад РНБО після кадрових змін в уряді
18 липня, 18:06 • 161277 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними
Ексклюзив
18 липня, 15:17 • 305801 перегляди
Літакобудування без підтримки: як стратегічна галузь втрачає можливості для розвитку
Ексклюзив
18 липня, 14:59 • 113855 перегляди
Алгоритми, що вирішують за нас: чи готові ми до ШІ у банківській сфері?
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.2м/с
66%
743мм
Популярнi новини
Вибухи у Києві: у столиці працювала ППО20 липня, 22:09 • 39370 перегляди
На Харківщині чоловік увірвався до ТЦК і відлупцював поліцейського20 липня, 23:29 • 28215 перегляди
Атака на Харків: 11 прильотів, пошкоджено житловий комплекс та інфраструктуру, спалахнули пожежі20 липня, 23:44 • 27059 перегляди
Київ під масованою атакою: 50 ворожих БпЛА намагаються оточити столицю, лунають вибухи21 липня, 00:30 • 36056 перегляди
Атака на Київ: пожежі та руйнування у чотирьох районах, є постраждалі21 липня, 01:18 • 39059 перегляди
Публікації
Літакобудування без підтримки: як стратегічна галузь втрачає можливості для розвитку
Ексклюзив
18 липня, 15:17 • 305826 перегляди
Нардеп Гурін потрапив у скандал: чому його заява обурила військових18 липня, 14:37 • 226560 перегляди
Ретроградний Меркурій 2025: на які три знаки Зодіаку очікують випробування18 липня, 11:48 • 291486 перегляди
Усик проти Дюбуа: ставки букмекерів та коли почнеться реванш за титул абсолютного чемпіона світу18 липня, 10:40 • 308721 перегляди
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва17 липня, 14:31 • 485950 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Ігор Терехов
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Запорізька область
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 64830 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 161308 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 182112 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 182236 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 184969 перегляди
Актуальне
Шахед-136
МіГ-31
«Калібр» (сімейство ракет)
Ту-95
Безпілотний літальний апарат

Золото дорожчає на тлі ослаблення долара та торгових переговорів США

Київ • УНН

 • 750 перегляди

Спотові ціни на золото зросли на 0,6% до $3368,39 за унцію, а американські ф'ючерси на золото зросли на 0,5% до $3376. Це відбулося на тлі ослаблення долара та очікувань щодо торгових переговорів та засідання ФРС.

Золото дорожчає на тлі ослаблення долара та торгових переговорів США

Ціни на золото зросли у понеділок на тлі послаблення долара. Інвестори стежили за розвитком торгових переговорів США та очікували потенційних факторів, здатних вплинути на рух ринку, включаючи засідання ФРС, заплановане наступного тижня, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Спотові ціни на золото зросли на 0,6% до $3368,39 за унцію за 05:34 за Гринвічем (08:34 за Києвом). Американські ф'ючерси на золото зросли на 0,5% до $3376.

"Долар розпочав тиждень стримано, що відкрило двері для раннього зростання золота з наближенням дедлайнів для введення мит", - заявив головний аналітик ринку KCM Trade Тім Вотерер.

"Чим ближче ми до ключового терміну 1 серпня, а нових торгових угод не укладено, тим вища ймовірність того, що золото почне знову стрибати до рівня 3400 доларів і, можливо, вище", - зазначив він.

Індекс долара ослаб на 0,1% щодо інших валют, що зробило золото менш дорогим для власників інших валют.

Інвестори стежать за розвитком торгових переговорів напередодні дедлайну президента США Дональда Трампа 1 серпня, на тлі того, як міністр торгівлі США Говард Лютнік зберігає оптимізм щодо досягнення угоди з ЄС.

Ціни на нафту майже не змінилися на тлі оцінювання впливу нових санкцій на рф21.07.25, 09:13 • 1212 переглядiв

Повідомляється, що Трамп може відвідати Китай перед самітом Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва з 30 жовтня до 1 листопада або зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у кулуарах саміту АТЕС у Південній Кореї.

Очікується, що на своєму засіданні, яке відбудеться цього тижня, Європейський центральний банк збереже відсоткові ставки на рівні 2,0% після серії знижень.

Минулого тижня топпосадовець ФРС Крістофер Воллер заявив, що, як і раніше, вважає, що центральний банк США має знизити ставки на своєму засіданні наступного тижня.

Золото, яке часто вважається активом-притулком у період економічної невизначеності, зазвичай демонструє хороші результати в умовах низьких відсоткових ставок.

У Японії правляча коаліція втратила контроль над верхньою палатою парламенту на виборах у неділю, що ще більше послабило позиції прем'єр-міністра Сігеру Ісіби напередодні дедлайну для введення мит у США.

Спотові ціни на срібло зросли на 0,3% - до 38,28 долара за унцію, платина - на 0,5% - до 1429,08 долара, а паладій - на 1,6% - до 1259,93 долара.

Золото дорожчає, платина досягла максимуму за більш як десятиліття18.07.25, 16:48 • 4859 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Федеральна резервна система
Європейський центральний банк
Дональд Трамп
Південна Корея
Сі Цзіньпін
Китай
Японія
Сполучені Штати Америки
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9