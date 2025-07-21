Золото дорожчає на тлі ослаблення долара та торгових переговорів США

Ціни на золото зросли у понеділок на тлі послаблення долара. Інвестори стежили за розвитком торгових переговорів США та очікували потенційних факторів, здатних вплинути на рух ринку, включаючи засідання ФРС, заплановане наступного тижня, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Спотові ціни на золото зросли на 0,6% до $3368,39 за унцію за 05:34 за Гринвічем (08:34 за Києвом). Американські ф'ючерси на золото зросли на 0,5% до $3376.

"Долар розпочав тиждень стримано, що відкрило двері для раннього зростання золота з наближенням дедлайнів для введення мит", - заявив головний аналітик ринку KCM Trade Тім Вотерер.

"Чим ближче ми до ключового терміну 1 серпня, а нових торгових угод не укладено, тим вища ймовірність того, що золото почне знову стрибати до рівня 3400 доларів і, можливо, вище", - зазначив він.

Індекс долара ослаб на 0,1% щодо інших валют, що зробило золото менш дорогим для власників інших валют.

Інвестори стежать за розвитком торгових переговорів напередодні дедлайну президента США Дональда Трампа 1 серпня, на тлі того, як міністр торгівлі США Говард Лютнік зберігає оптимізм щодо досягнення угоди з ЄС.

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Повідомляється, що Трамп може відвідати Китай перед самітом Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва з 30 жовтня до 1 листопада або зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у кулуарах саміту АТЕС у Південній Кореї.

Очікується, що на своєму засіданні, яке відбудеться цього тижня, Європейський центральний банк збереже відсоткові ставки на рівні 2,0% після серії знижень.

Минулого тижня топпосадовець ФРС Крістофер Воллер заявив, що, як і раніше, вважає, що центральний банк США має знизити ставки на своєму засіданні наступного тижня.

Золото, яке часто вважається активом-притулком у період економічної невизначеності, зазвичай демонструє хороші результати в умовах низьких відсоткових ставок.

У Японії правляча коаліція втратила контроль над верхньою палатою парламенту на виборах у неділю, що ще більше послабило позиції прем'єр-міністра Сігеру Ісіби напередодні дедлайну для введення мит у США.

Спотові ціни на срібло зросли на 0,3% - до 38,28 долара за унцію, платина - на 0,5% - до 1429,08 долара, а паладій - на 1,6% - до 1259,93 долара.

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