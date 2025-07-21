Золото дорожает на фоне ослабления доллара и торговых переговоров США

Цены на золото выросли в понедельник на фоне ослабления доллара. Инвесторы следили за развитием торговых переговоров США и ожидали потенциальных факторов, способных повлиять на движение рынка, включая заседание ФРС, запланированное на следующей неделе, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Спотовые цены на золото выросли на 0,6% до $3368,39 за унцию по состоянию на 05:34 по Гринвичу (08:34 по Киеву). Американские фьючерсы на золото выросли на 0,5% до $3376.

"Доллар начал неделю сдержанно, что открыло двери для раннего роста золота с приближением дедлайнов для введения пошлин", - заявил главный аналитик рынка KCM Trade Тим Уотерер.

"Чем ближе мы к ключевому сроку 1 августа, а новых торговых соглашений не заключено, тем выше вероятность того, что золото начнет снова прыгать до уровня 3400 долларов и, возможно, выше", - отметил он.

Индекс доллара ослаб на 0,1% по отношению к другим валютам, что сделало золото менее дорогим для держателей других валют.

Инвесторы следят за развитием торговых переговоров в преддверии дедлайна президента США Дональда Трампа 1 августа, на фоне того, как министр торговли США Говард Лютник сохраняет оптимизм относительно достижения соглашения с ЕС.

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Сообщается, что Трамп может посетить Китай перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества с 30 октября по 1 ноября или встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином в кулуарах саммита АТЭС в Южной Корее.

Ожидается, что на своем заседании, которое состоится на этой неделе, Европейский центральный банк сохранит процентные ставки на уровне 2,0% после серии снижений.

На прошлой неделе высокопоставленный чиновник ФРС Кристофер Уоллер заявил, что по-прежнему считает, что центральный банк США должен снизить ставки на своем заседании на следующей неделе.

Золото, которое часто считается активом-убежищем в период экономической неопределенности, обычно демонстрирует хорошие результаты в условиях низких процентных ставок.

В Японии правящая коалиция потеряла контроль над верхней палатой парламента на выборах в воскресенье, что еще больше ослабило позиции премьер-министра Сигеру Исибы в преддверии дедлайна для введения пошлин в США.

Спотовые цены на серебро выросли на 0,3% - до 38,28 доллара за унцию, платина - на 0,5% - до 1429,08 доллара, а палладий - на 1,6% - до 1259,93 доллара.

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