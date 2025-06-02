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Сьогодні другий раунд перемовин України з рф у Стамбулі: останні новини
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Знищено ще один коштовний зенітно-ракетний комплекс окупантів "Тор-М2"

Київ • УНН

 • 1262 перегляди

Українські бійці знищили ще один російський зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" вартістю близько 25 мільйонів доларів. Удар по ворожому ЗРК навели розвідники бригади "Чорний ліс".

Знищено ще один коштовний зенітно-ракетний комплекс окупантів "Тор-М2"

Українські бійці артрозвідки "Чорний ліс" на одному із важливих напрямків знищили ще один російський "Тор-М2", вартість якого складає близько $25 млн.

Передає УНН із посиланням на Сухопутні війська України.

Деталі

Згорів ще один російський "Тор-М2". Удар по ЗРК малої дальності навели розвідники бригади "Чорний ліс". Приблизна вартість знищеної цілі — $25 млн.

Минулого тижня стало відомо, що на східному напрямку українські розвідники виявили й допомогли знищити російський зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" вартістю близько 25 мільйонів доларів.

На одному із ключових напрямків знищили ворожий ЗРК малої дальності "Тор-М2". Завдяки майстерним діям розвідників бригади артрозвідки "Чорний ліс" вдалося виявити та скоригувати удар по російському ЗРК малої дальності "Тор-М2". Знищення важливих зразків озброєння окупаційної армії — це зниження спроможностей ворога на полі бою впродовж тривалого часу.

- ішлося у заяві оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Нагадаємо

На Донецькому напрямку Сили безпілотних систем ЗСУ вразили три російські ЗРК та командно-штабну машину. Знищено ешелоновану систему ППО ворога, зокрема комплекси "Тор", "Бук-М3" та С-300.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Війна
Донецька область
Збройні сили України
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