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Сегодня второй раунд переговоров Украины с рф в Стамбуле: последние новости
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Сегодня второй раунд переговоров Украины с рф в Стамбуле: последние новости

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Уничтожен еще один ценный зенитно-ракетный комплекс оккупантов "Тор-М2"

Киев • УНН

 • 684 просмотра

Украинские бойцы уничтожили еще один российский зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" стоимостью около 25 миллионов долларов. Удар по вражескому ЗРК навели разведчики бригады "Черный лес".

Уничтожен еще один ценный зенитно-ракетный комплекс оккупантов "Тор-М2"

Украинские бойцы артразведки "Черный лес" на одном из важных направлений уничтожили еще один российский "Тор-М2", стоимость которого составляет около $25 млн.

Передает УНН со ссылкой на Сухопутные войска Украины.

Детали

Сгорел еще один российский "Тор-М2". Удар по ЗРК малой дальности навели разведчики бригады "Черный лес". Приблизительная стоимость уничтоженной цели — $25 млн.

На прошлой неделе стало известно, что на восточном направлении украинские разведчики обнаружили и помогли уничтожить российский зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" стоимостью около 25 миллионов долларов.

На одном из ключевых направлений уничтожили вражеский ЗРК малой дальности "Тор-М2". Благодаря мастерским действиям разведчиков бригады артразведки "Черный лес" удалось выявить и скорректировать удар по российскому ЗРК малой дальности "Тор-М2". Уничтожение важных образцов вооружения оккупационной армии — это снижение возможностей врага на поле боя в течение длительного времени.

- говорилось в заявлении оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Напомним

На Донецком направлении Силы беспилотных систем ВСУ поразили три российских ЗРК и командно-штабную машину. Уничтожена эшелонированная система ПВО врага, в частности комплексы "Тор", "Бук-М3" и С-300.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
Донецкая область
Вооруженные силы Украины
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