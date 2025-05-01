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Підписання угоди між США та Україною: політолог вказав на нюанси
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Знову заморозки: Діденко попереджає про зниження температури вночі, а також дощі на заході України

Київ • УНН

 • 2454 перегляди

Найближчої ночі у Києві, північних, центральних областях та на Харківщині є ймовірність заморозків на ґрунті. Також очікуються періодичні дощі у західних та північних областях.

Знову заморозки: Діденко попереджає про зниження температури вночі, а також дощі на заході України

Протягом дня п'ятниці температура повітря буде у діапазоні від 11 градусів і вище. У столиці, а також низці регіонів є ймовірність заморозків на грунті. 

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко, повідомляє УНН

Найближчої ночі у Києві, і загалом - у північних, центральних областях плюс Харківщина є ймовірність заморозків на ґрунті! 

- попередила Діденко.

Деталі

До цього синоптик додала пояснення, що заморозки у травні бувають часто. Крім того бувають і смерчі, як нещодавно зафіксували і розмістили в мережі.

Щодо інших складових прогнозу на п'ятницю, Діденко зазначила наступне:

Загалом в Україні вночі очікується +2+6 градусів, у південній частині +6+10 градусів.

Вітер північний, північно-західний, помірний, у східних областях рвучкий. 

Протягом дня п'ятниці температура повітря становитиме свіжуваті, проте комфортні +14+18 градусів, на заході +15+21 градус, найпрохолодніше буде в північно-східній частині, +11+14 градусів.

Ситуація з опадами 

До кінця тижня атмосферні фронти зумовлять періодичні дощі у західних, північних областях, подекуди в центральних (на Дніпропетровщині буде весь час сухо). На півдні та сході переважатиме погода без опадів. 

Нагадаємо

В Україні через заморозки прогнозують втрату до 80% врожаю абрикосів та персиків. Найбільше постраждав ріпак, втрати якого можуть сягнути 10-15%.

В Україні мінлива хмарність, без опадів, але у західних, північних, центральних та Харківській областях місцями невеликий короткочасний дощ. У Києві та області хмарно з проясненнями, можливий дощ.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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