Снова заморозки: Диденко предупреждает о снижении температуры ночью, а также дождях на западе Украины
Киев • УНН
В ближайшую ночь в Киеве, северных, центральных областях и на Харьковщине есть вероятность заморозков на почве. Также ожидаются периодические дожди в западных и северных областях.
В течение дня пятницы температура воздуха будет в диапазоне от 11 градусов и выше. В столице, а также ряде регионов есть вероятность заморозков на почве.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко, сообщает УНН.
Ближайшей ночью в Киеве, и в целом - в северных, центральных областях плюс Харьковщина есть вероятность заморозков на почве!
Детали
До этого синоптик добавила объяснение, что заморозки в мае бывают часто. Кроме того, бывают и смерчи, как недавно зафиксировали и разместили в сети.
Что касается других составляющих прогноза на пятницу, Диденко отметила следующее:
В целом в Украине ночью ожидается +2+6 градусов, в южной части +6+10 градусов.
Ветер северный, северо-западный, умеренный, в восточных областях порывистый.
В течение дня пятницы температура воздуха составит свежие, однако комфортные +14+18 градусов, на западе +15+21 градус, прохладнее всего будет в северо-восточной части, +11+14 градусов.
Ситуация с осадками
До конца недели атмосферные фронты обусловят периодические дожди в западных, северных областях, кое-где в центральных (на Днепропетровщине будет все время сухо). На юге и востоке будет преобладать погода без осадков.
Напомним
В Украине из-за заморозков прогнозируют потерю до 80% урожая абрикосов и персиков. Больше всего пострадал рапс, потери которого могут достичь 10-15%.
В Украине переменная облачность, без осадков, но в западных, северных, центральных и Харьковской областях местами небольшой кратковременный дождь. В Киеве и области облачно с прояснениями, возможен дождь.