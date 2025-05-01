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Снова заморозки: Диденко предупреждает о снижении температуры ночью, а также дождях на западе Украины

Киев • УНН

 • 1902 просмотра

В ближайшую ночь в Киеве, северных, центральных областях и на Харьковщине есть вероятность заморозков на почве. Также ожидаются периодические дожди в западных и северных областях.

Снова заморозки: Диденко предупреждает о снижении температуры ночью, а также дождях на западе Украины

В течение дня пятницы температура воздуха будет в диапазоне от 11 градусов и выше. В столице, а также ряде регионов есть вероятность заморозков на почве.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко, сообщает УНН.

Ближайшей ночью в Киеве, и в целом - в северных, центральных областях плюс Харьковщина есть вероятность заморозков на почве!

- предупредила Диденко.

Детали

До этого синоптик добавила объяснение, что заморозки в мае бывают часто. Кроме того, бывают и смерчи, как недавно зафиксировали и разместили в сети.

Что касается других составляющих прогноза на пятницу, Диденко отметила следующее:

В целом в Украине ночью ожидается +2+6 градусов, в южной части +6+10 градусов.

Ветер северный, северо-западный, умеренный, в восточных областях порывистый.

В течение дня пятницы температура воздуха составит свежие, однако комфортные +14+18 градусов, на западе +15+21 градус, прохладнее всего будет в северо-восточной части, +11+14 градусов.

Ситуация с осадками

До конца недели атмосферные фронты обусловят периодические дожди в западных, северных областях, кое-где в центральных (на Днепропетровщине будет все время сухо). На юге и востоке будет преобладать погода без осадков.

Напомним

В Украине из-за заморозков прогнозируют потерю до 80% урожая абрикосов и персиков. Больше всего пострадал рапс, потери которого могут достичь 10-15%.

В Украине переменная облачность, без осадков, но в западных, северных, центральных и Харьковской областях местами небольшой кратковременный дождь. В Киеве и области облачно с прояснениями, возможен дождь.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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