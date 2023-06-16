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Знімали фейки на замовлення росТБ: двом одеситам повідомили про підозру 

Київ • УНН

 • 988282 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. СБУ повідомили про підозру двом одеситам, які створювали фейки про мобілізацію та Києво-Печерську лавру на замовлення російського телебачення. Про це повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.

Знімали фейки на замовлення росТБ: двом одеситам повідомили про підозру 

Деталі

Один з підозрюваних раніше працював оператором Одеського державного телебачення, але після вторгнення росії розпочав співпрацю з російським телеканалом "рен-тв". За даними слідства, на замовлення пропагандистів чоловік зняв провокативне відео про мобілізацію в Україні. За отриману плату у розмірі 8 тисяч гривень, він запросив свого знайомого, щоб той виступив у ролі "воєнкома" місцевого центру комплектування.

Удвох вони відзняли відео, де "воєнком" розповідав як змушений полювати на чоловіків призовного віку, щоб самому уникнути мобілізації.

Цей фейковий матеріал був показаний на російському каналі "рен-тв" і подальше розповсюджувався на багатьох пропагандистських інформаційних ресурсах, включаючи великі федеральні телеканали.

Експертиза відео, здійснена за ініціативою СБУ, підтвердила злочинну природу дій зловмисників. Також проводиться перевірка щодо залучення оператора до створення фейкових сюжетів, пов'язаних з Києво-Печерською лаврою.

Розслідування показало, що після звільнення з державного телебачення, чоловік працював в одеському осередку "Незалежного бюро журналістських розслідувань".

Він активно підтримував окупантів і виправдовував їхні воєнні злочини у своїх соціальних мережах. Це привернуло увагу кремлівських пропагандистів, які зв'язалися з ним для подальшої співпраці.

Під час обшуків, які провела СБУ, були вилучені мобільні телефони, комп'ютери, професійне відеознімальне обладнання та електронні пристрої з доказами незаконної діяльності, а також чорнові записи та акторський реквізит, такий як військова форма та засоби гримування.

Обом підозрюваним повідомлено про підозру згідно з частиною 6 статті 111-1 Кримінального кодексу України, за що їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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