СБУ затримала російського агента, який готував новий ракетний удар рф по Вінниці
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. СБУ затримала ще одного агента фсб, який “зливав” базування та переміщення Сил оборони та займався підготовкою нової російської повітряної атаки на Вінницю. Про це у Telegram повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.
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Агент отримав завдання від російських спецслужб на початку червня цього року. Його місія полягала у фіксуванні локацій з найбільшим зосередженням військової техніки та важкого озброєння українських Збройних сил, а також визначенні рівня охорони промислових об'єктів та присутності українських захисників.
Російський агент надавав окупантам інформацію про пріоритетні об'єкти для повітряних атак з використанням ракет і дронів-камікадзе. Однак, злочинець був виявлений, під час виконання ворожого завдання.
Pрадником виявився 30-річний мешканець Вінниці, який підтримував російську агресію. Він був завербований російськими спецслужбами для здійснення розвідувально-підривної діяльності проти України і передавав їм розвідувальну інформацію через електронні карти та за допомогою фотографій.
Під час обшуку у зловмисника було виявлено мобільний телефон, який використовувався для виконання ворожих завдань.
За даними слідства, йому пред'явлено звинувачення у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, що передбачає довічне ув'язнення. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, а зловмисник перебуває під вартою.
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