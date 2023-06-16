СБУ задержала российского агента, который готовил новый ракетный удар рф по Виннице

Детали

Агент получил задание от российских спецслужб в начале июня этого года. Его миссия заключалась в фиксировании локаций с наибольшим сосредоточением военной техники и тяжелого вооружения украинских Вооруженных сил, а также определении уровня охраны промышленных объектов и присутствия украинских защитников.

Российский агент предоставлял оккупантам информацию о приоритетных объектах для воздушных атак с использованием ракет и дронов-камикадзе. Однако, преступник был обнаружен, во время выполнения вражеского задания.

Советником оказался 30-летний житель Винницы, который поддерживал российскую агрессию. Он был завербован российскими спецслужбами для осуществления разведывательно-подрывной деятельности против Украины и передавал им разведывательную информацию через электронные карты и с помощью фотографий.

Во время обыска у злоумышленника был обнаружен мобильный телефон, который использовался для выполнения вражеских задач.

По данным следствия, ему предъявлено обвинение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, что предусматривает пожизненное заключение. Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления, а злоумышленник находится под стражей.

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