Передавав інформацію про позиції ЗСУ під Бахмутом: СБУ затримала агента фсб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Служба безпеки України викрила ще одного російського агента, який передавав спецслужбам рф локації українських бойових позицій та маршрути переміщення передових підрозділів Сил оборони в районі Бахмута. Про це повідомляє прес-служба СБУ, пише УНН.
Деталі
Співробітники СБУ затримали чоловіка під час контрдиверсійних заходів на Донеччині. У затриманого вилучили мобільний телефон з підготовленими до «відправки» фсб рф файлами електронних карт, де він позначив координати підрозділів ЗСУ.
"Найбільше ворога цікавили напрямки руху іноземної військової техніки ЗСУ, яка задіяна у контрнаступальних операціях українських військ. Розвідінформація потрібна була загарбникам для здійснення масованих ударів з російських зенітно-ракетних комплексів С-300 по районах зосередження підрозділів Збройних Сил України", йдеться в повідомленні СБУ.
За даними слідчих, затриманим виявився мешканець Костянтинівки Донецької області.
Наприкінці травня 2022 року його дистанційно завербував кадровий співробітник фсб через заборонену соцмережу «Одноклассники».
В СБУ заявляють, що за вказівкою російської спецслужби затриманий особисто обходив місцевість та фіксував місця базування або руху Сил оборони поблизу лінії зіткнення.
Доповнення
На підставі зібраної доказової бази слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі він перебуває під вартою. Його загрожує довічне ув’язнення, наголосили в СБУ.
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